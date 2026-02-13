Dmitri Litvin, consilier al președintelui Ucrainei, a confirmat vineri, într-un comentariu pentru presă, că delegația ucraineană se pregătește pentru reuniunea de la Geneva.

„Da, starea de lucruri actuală indică faptul că delegația ucraineană se pregătește”, a declarat Litvin.

Mai multe detalii vor fi oferite de secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov.

Negocierile trilaterale anterioare au avut loc la Abu Dhabi, în ianuarie și februarie 2026. Potrivit publicației ucrainene Pravda, în cadrul întâlnirii din 4-5 februarie, părțile au discutat implementarea unui armistițiu și monitorizarea încetării ostilităților.

De asemenea, s-a ajuns la un acord privind schimbul a 314 prizonieri de război între Rusia și Ucraina, schimb care a fost realizat pe 5 februarie.

La negocierile din Abu Dhabi, delegația rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful Direcției Generale a Statului Major al Armatei Ruse, și a inclus reprezentanți ai Ministerului Apărării. În urma discuțiilor, SUA și Rusia au convenit să reia dialogul militar la nivel înalt.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, următoarea rundă de negocieri era planificată inițial să aibă loc în SUA, însă locația a fost mutată în Elveția. Într-un discurs din 12 februarie, Zelenski a reiterat disponibilitatea Ucrainei de a participa la aceste negocieri pentru soluționarea conflictului din țară.

Dmitri Peskov a subliniat, de asemenea, că Moscova se așteaptă la progrese în cadrul reuniunii de la Geneva, fără a oferi detalii suplimentare.

