Cei doi sunt căsătoriți din 1967, când el avea 22 de ani, iar ea 23, și relația lor a început încă din perioada studenției. De atunci și până în prezent, au rămas unul lângă celălalt, construind împreună o familie solidă.

La scurt timp după căsătorie, cei doi au devenit părinți, iar fiul lor, Răzvan Lucescu, le-a adus de-a lungul anilor numeroase bucurii.

Astăzi, familia Lucescu este una numeroasă. Răzvan a devenit, la rândul lui, tată, oferindu-le părinților săi doi nepoți, Maria-Luiza și Matei. Bucuria a fost și mai mare atunci când familia s-a extins și mai mult, cei doi ajungând să își cunoască și strănepoții – cinci la număr.

„Noi avem un singur băiat, pe Răzvan, și el are doi copii, un băiat și o fată. Am trei strănepoți de la nepoată și doi de la nepot. Încă nu putem ști cu cine seamănă ei, dar nepoții, da, sunt foarte ambițioși. E spiritul cu care au crescut în familie. Nu că le-a fost impusă atitudinea asta, ei singuri au vrut să fie, ca toți copiii, de fapt, toți vor să semene cu părinții, la început.

Știi cum? Își propun idealuri. Nepotul meu este așa, nepoata are, cum să spun… alte înclinații. Îi place să scrie, să învețe, să învețe, să citească, să umble prin lume, să afle. Nu să cerceteze… soțul ei cercetează. Sunt puțin diferiți ei, suntem mulțumiți de amândoi și admir chestia asta la ei. Vor să semene cu familia”, povestea soția selecționerului într-un interviu acordat pentru Revista Viva!.

Din păcate, în aceste momente, Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate. Acesta se află internat, după ce a făcut infarct.

Cum a început relația dintre Mircea Lucescu și Neli

De-a lungul timpului, Mircea Lucescu a fost extrem de discret în ceea ce privește viața personală. Totuși, recent, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, acesta a ales să vorbească despre începuturile relației cu soția sa.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studențească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu, cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Atunci când își pune ceva în cap, realizează”, a explicat acesta.

Neli Lucescu, dezvăluiri emoționante despre secretele căsniciei sale

La rândul ei, Neli Lucescu a făcut dezvăluiri emoționante despre secretele unei relații care durează de aproape șase decenii, subliniind importanța respectului, a răbdării și a sprijinului reciproc.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim. (…) Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție: să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, spunea aceasta în interviul acordat pentru Revista Viva!.