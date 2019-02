Astfel, în momentul în care a aflat care ar fi premiul pus la bătaie de Octavian Strunilă într-una dintre probele ediţiei din aceastã seară, respectiv o noapte într-o vilă de lux şi, cel mai important, un telefon acasă, Nelly a fost copleşită de emoţii.

„Eu aş vrea să nu primesc acel premiu. Pentru mine a suna acasã înseamnă a o suna pe mama. Mai e puţin şi mă voi întoarce şi mama n-o să mai fie acolo. Aş fi vrut să îi povestesc cum a fost aici. Aş fi vrut să mă vadă, să vadă cât de mult m-a schimbat această experienţă. Şi să se bucure odată cu mine de norocul pe care l-am avut să fiu aici. Aici am învăţat să apreciez ceea ce am în acest moment. Trebuie să ne trăim viaţa, pentru că nu ştii ce se poate întâmpla!”, a mărturisit concurenta. Startul în concurs a fost unul dificil pentru antrenoarea de fitness Nelly Condeescu, care chiar la sosirea în Madagascar a primit vestea teribilă ca mama ei a pierdut lupta cu cancerul şi s-a stins din viaţă.

