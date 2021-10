Nelu Tătaru susţine că numărul cazurilor noi din bilanţul COVID nu reflectă cifra reală a celor infectaţi. „Noi făceam anul trecut acele studii și ajunsesem la concluzia că numărul de cazuri pe care îl avem îl înmulțim cu 5 până la 10 pentru a vedea numărul real de cazuri. În acest moment, eu spun că putem înmulți cu 5 până la 10. Pe nedeclarați putem să avem până la 50.000 de cazuri”, a declarat Nelu Tătaru.

„Mobilitatea este cea care dă și transmiterea în comunitate. Urmează ca săptămâna aceasta și cea următoare să mai avem un trend crescător după deschiderea școlilor. Vedem dacă vom ajunge la 20-30 de mii de cazuri pe zi”, a adăugat fostul ministru al sănătăţii.

Marţi, 28 septembrie, medicul Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, declara că numărul de cazuri noi de COVID-19 va ajunge în luna octombrie la 20.000.

„Unitățile de primiri urgențe nu ne mint, secțiile de ATI la fel. Aceste cifre ne arată ce se întâmplă în societate. Corpul medical și terapiile intensive sunt sugrumate. Au perfectă dreptate cei care spun că în terapiile intensive este «iadul». Multă lume așteaptă până în ultimul moment până să meargă la spital”, spune Nelu Tătaru.

Potrivit acestuia, pandemia nu este scăpată de sub control, dar crede că „este prost gestionată în acest moment, pentru că am luat-o prea ușor. Anul acesta nu ar trebui să le fie frică politicienilor pentru a lua anumite decizii. Populismul nu își are loc într-un moment medical”, a mai spus fostul ministru al sănătăţii.

