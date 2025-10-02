Cum au fost primiți tânărul și soția română când au ajuns în Nepal

Daniela și Balaram s-au cunoscut acum mai bine de trei ani și s-au căsătorit civil în 2023, în România. Tânărul a venit din Nepal să lucreze în țara noastră, iar aici a cunoscut-o pe Daniela și și-a găsit dragostea.

În 2024 a urmat căsătoria religioasă a tinerilor, încheiată la București. Cuplul format din tânăra română și nepalezul care și-a găsit dragostea în țara noastră este deja viral și cunoscut pe TikTok.

În urmă cu doar câteva zile, tânărul și-a luat soția și au plecat într-o vacanță la familia acestuia, în Nepal. Cuplul a ajuns în casa părintească, acolo unde au fost primiți cu multe flori și multă dragoste de întreaga familie. Momentul a fost imortalizat și distribuit în mediul online, unde a strâns mii de reacții.

Cei doi soți au făcut un ritual tradițional la sosire, iar apoi au primit ghirlande de flori portocalii și daruri din partea tuturor, după cum se poate vedea și în imaginile postate în mediul online.

Surpriza pe care familia nepalezului a pregătit-o pentru soția română

Pe tânăra Daniela ziua de naștere a prins-o chiar în timpul vizitei în Nepal. Românca a sărbătorit alături de familia soțului său nepalez, iar aceștia i-au pregătit o adevărată surpriză.

Deși se afla departe de casă, românca a avut parte de un tratament demn de o prințesă, iar familia lui Balaram i-a organizat o zi de naștere de vis cu un tort etajat, ghirlande din baloane și perdele din confetti.

În imaginile postate în mediul online se vede că întreaga familie și mai ales copiii au fost prezenți la evenimentul care a avut loc acasă. Videoclipul a strâns zeci de comentarii în care tânăra este felicitată, iar imaginile au devenit virale.

Povestea de iubire dintre o românca și nepalezul care s-au căsătorit la București

Daniela și Balaram s-au căsătorit civil în 2023, îmbrăcați în costume populare românești. Cununia celor doi a avut loc la București, iar alături le-au fost familia și prietenii apropiați. În 2024, au făcut nunta în religia creștin ortodoxă și s-au cununat într-o biserică tot din București.

Cei doi tineri postează în mediul online videoclipuri din viața de cuplu și le-au arătat internauților cum arată o poveste de dragoste dintre o româncă și un nepalez venit să lucreze în țara noastră. Imaginile postate recent au stârnit zeci de reacții în online, iar românii de pretutindeni i-au felicitat pe cei doi pentru relația lor.

„Mă bucur pentru voi ,dar mai ales pentru tine Elena”, i-a scris cineva pe TikTok.

„Oameni nevinovați ca și noi…și-au trimis în lumea largă copiii ca să strângă mână de la mână să poată supraviețui”, a mai spus unul dintre internauți.

„Să fiți fericiți toată viața, când o să faceți un copil, vreau sa vin la botez”, a mai spus o persoană pe TikTok.

Povestea unui alt nepalez care ajunge acasă după trei ani de muncă în România a devenit virală în mediul online. Tânărul care lucra în țara noastră nu își mai văzuse familia decând a plecat din Nepal, iar momentul reîntâlnirii a fost unul extrem de emoționant și a strâns milioane de reacții.

Domeniile în care sunt angajați cei mai mulți nepalezi în România

Cei mai mulți nepalezi care lucrează în România se regăsesc în domenii precum construcțiile, HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele), agricultura și producția.

Aceștia sunt angajați în special pentru muncă necalificată sau semicalificată, iar mulți lucrează în construcții ca zidari, fierari, electricieni, sau în HoReCa ca ospătari, bucătari sau personal de curățenie. De asemenea, unii lucrează în industria alimentară și în servicii de relaxare precum SPA, datorită cunoștințelor lor în tehnici asiatice de masaj.

Ce salarii încasează nepalezii care lucrează în România

Salariile pentru nepalezi în aceste domenii variază, de regulă, între 500 și 1.000 euro net pe lună, în funcție de domeniu, calificare și experiență. Prin această muncă, mulți pot trimite bani acasă, sprijinind familiile din Nepal.

Nepalezii constituie cea mai mare comunitate de muncitori extracomunitari din România, cu circa 18.700 lucrători legali în 2024, majoritar în sectoarele menționate. Mulți dintre nepalezii care lucrează în România își permit să trimită lunar acasă aproximativ 3.000 de lei. Spre exemplu, un bărbat care nu a dezvăluit ce job are a mărturisit că încasează lunar un salariu de 4.000 de lei.

