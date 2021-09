Într-o imagine surprinsă duminică și devenită virală în mediul online, Bolsonaro apare alături de mai mulți membri ai anturajului său, în timp ce mănâncă o felie de pizza, în picioare, pe stradă. Fotografia a fost publicată pe Twitter de ministrul secretariatului general al preşedinţiei, Luiz Eduardo Ramos.

Presa braziliană relatează că în a doua zi a vizitei sale la New York, Jair Bolsonaro a mâncat la un restaurant cu specific brazilian, unde i s-a pus la dispoziție o masă în aer liber.

Potrivit sursei citate, la New York, temperaturile ajung în această perioadă până în jurul valorii de 25 de grade Celsius.

Tot din cauză că nu s-a vaccinat anti-COVID, președintele Braziliei a fost criticat de primarul din New York, Bill De Blasio, în condițiile în care există temeri că reuniunea Adunării Generale a ONU ar putea alimenta răspândirea noului coronavirus.

„Dacă nu vrei să te vaccinezi, nu te obosi să vii aici. (…) Trebuie să trimitem un mesaj tuturor liderilor mondiali, inclusiv lui Bolsonaro din Brazilia că, dacă doriţi să veniţi aici, trebuie să fiţi vaccinaţi!”, a declarat Bill De Blasio.

Prezența unor lideri mondiali nevaccinați la reuniunea la nivel înalt a dat naștere unor tensiuni la New York. Asta pentru că, pe de o parte, potrivit normelor de la nivel municipal, accesul în sala unde are loc Adunarea Generală a ONU se poate face doar cu dovada vaccinării. Pe de altă parte, reprezentanții ONU au transmis că primăria din New York nu poate impune aceste reguli în sediul ONU.

Jair Bolsonaro a declarat cu mai multe ocazii că va fi „ultimul” brazilian care se va vaccina împotriva coronavirusului.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Fotografia unui celebru profesor medic de la cea mai mare universitate din Moscova, folosită pentru o escrocherie de un „medic român”

Creștere puternică a bilanțului COVID: Aproape 6.800 de infectări și 129 de decese în ultimele 24 de ore

21 de ani de închisoare a primit pastorul din Suceava acuzat că şi-a abuzat fizic și sexual copiii

PARTENERI - GSP.RO Ce spune despre România un japonez care s-a mutat din 2007 aici. A remarcat un mare defect la români

Playtech.ro Carmen Tănase rupe tăcerea despre motivul pentru care refuză testarea și vaccinarea anti-Covid-19: „Niște minciuni care...

Observatornews.ro Tânără din Caracal, răpită de pe stradă. Luată cu forța și urcată în mașină, la Dobrosloveni, a fost salvată după o acțiune în forță a poliției

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2021. Balanțele sunt motivate să facă tot ce trebuie pentru a schimba anumite aspecte ale vieții lor

Știrileprotv.ro Președintele care s-a autoproclamat „cel mai cool dictator din lume” și a adoptat bitcoin ca monedă oficială

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Ce trebuie să știi despre programul Act for Good