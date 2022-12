Niciun supraviețuitor nu a fost găsit în căutările din ultimele ore, iar șeful poliției, Robin Smith, a anunțat duminică dimineață că operațiunea a trecut acum în faza de „recuperare”.

„Cu tristețe confirm că operațiunea de căutare și salvare a fost transformată într-o operațiune de recuperare”, a precizat Smith.

.@JsyFire are on site coordinating a methodical and meticulous multi agency search effort. This involves a number of stages, including vacating the site for short periods to allow dogs to enter, and the careful movement of debris.



Further updates will be provided in the morning. pic.twitter.com/f1LkN1sWVN