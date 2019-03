Nicolae Bacalbașa crede că prescrierea cannabisului în ajutorul bolnavilor de cancer este un lucru just, dar controlul substanței este dificil în țara noastră iar de acest lucru ar putea profita traficanții de droguri, a declarat deputatul pentru Mediafax.

„Pentru persoanele bolnave de cancer este un medicament. Problema nu este legalizarea pentru persoanele bolnave de cancer, ceea ce este un lucru medical just, ci ca sub această iniţiativă să nu intervină traficul de canabis. Suntem o ţară în care derapajele au avut loc frecvent şi bunele intenţii de multe ori au fost deturnate. Deci problema indicaţiei pentru bolnavul canceros a canabisului este una şi este un lucru corect, iar problema gestionării stupefiantelor în această ţară, în ansamblul ei, este altă problemă care trebuie să fie un prilej de vigilenţă în cea mai mare măsură, pentru că am mai văzut abuzuri”, a afirmat Nicolae Bacalbaşa.

Eugen Teodorovici a anunțat miercuri că se discută eventualitatea legalizării canabisului în scopuri medicinale în România. Ministrul Finanțelor spune că țara noastră ar urma să ia această decizie în condițiile în care Parlamentul European a adoptat o legislație în acest sens.

