„Am o relație foarte bună. Ieri am fost împreună la comemorarea primului prim-ministru liberal, asasinat în 1933, IG Duca. Ori de câte ori am ceva de rezolvat, discut cu președintele partidului (n.red. – Florin Cîțu), cu prim-vicepreședinții partidului. Recunosc, nu am mai avut timp să ajung la sediul partidului pentru că au fost activitățile de la nivelul Guvernului”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Șeful Executivului a admis apoi că nu are experiență politică, dar a precizat că înțelege declarațiile politice, inclusiv cele făcute de Florin Cîțu, care s-a plâns recent că suma alocată investițiilor în bugetul pe 2022 este mai mică decât pragul de 7% negociat în coaliție.

„Vă spun foarte sincer că nu am avut niciun fel de dialog neprincipial. Când vine vorba despre partea aceasta internă și apar declarațiile politice, nu am o experiență politică, dar pot să înțeleg politica”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Acesta a precizat că a tranșat disputa cu Florin Cîțu, președintele PNL, partid din care Ciucă face parte. „Era un obiectiv al Partidului Național Liberal, astfel încât să alocăm 7% pentru investiții. Dar suma alocată pentru investiții este cea mai mare sumă pe care un Guvern a alocat-o investițiilor după Revoluție”, a subliniat premierul.

Dânsul, fiind finanțist, a înțeles mult mai repede decât mine mecanismele și rostul deciziilor luate atunci când am finalizat construcția bugetului. Era clar că nu trebuia să depășim deficitul asumat. Premierul Nicolae Ciucă, despre Florin Cîțu:

Întrebat apoi ce a învățat din prima lună ca premier, după ce a recunoscut că nu are experiență ca politician, Nicolae Ciucă a răspuns: „Am înțeles că politica nu este arta compromisului, ci este arta soluțiilor”.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi, 28 decembrie, Legea bugetului de stat pe 2022, după ce Curtea Constituţională a respins sesizarea USR. De asemenea, șeful statului a promulgat şi Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul viitor.

