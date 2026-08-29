Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului fotbalist a fost depus vineri la Stadionul “Ion Oblemenco”, iar de atunci numeroşi fani şi oameni de fotbal au trecut prin faţa catafalcului pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ungureanu.
Programul ceremoniilor de duminică:
- 09:00 – Sicriul cu trupul neînsufleţit va fi depus pe gazonul Stadionului „Ion Oblemenco”
- 09:10 – Universitatea Craiova va sosi la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu
- 11:45 – Plecarea cortegiului funerar către Biserica „Sfânta Treime” (Mercur)
- 12:00 – Slujba de înmormântare la Biserica „Sfânta Treime” (Mercur)
- 13:00 – Înhumarea la Cimitirul Sineasca
Nicolae Ungureanu, fost mare fotbalist al Universităţii Craiova şi al echipei naţionale, a murit vineri, la vârsta de 69 de ani.
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