Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului fotbalist a fost depus vineri la Stadionul “Ion Oblemenco”, iar de atunci numeroşi fani şi oameni de fotbal au trecut prin faţa catafalcului pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ungureanu.

Programul ceremoniilor de duminică:

09:00 – Sicriul cu trupul neînsufleţit va fi depus pe gazonul Stadionului „Ion Oblemenco”

09:10 – Universitatea Craiova va sosi la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu

11:45 – Plecarea cortegiului funerar către Biserica „Sfânta Treime” (Mercur)

12:00 – Slujba de înmormântare la Biserica „Sfânta Treime” (Mercur)

13:00 – Înhumarea la Cimitirul Sineasca

Nicolae Ungureanu, fost mare fotbalist al Universităţii Craiova şi al echipei naţionale, a murit vineri, la vârsta de 69 de ani.

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