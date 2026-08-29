Ce este super-ventrilocia, abilitatea „absurdă” pe care Superman o avea în benzile desenate

Superman a folosit super-ventrilocia în moduri care, în prezent, par aproape absurde. În benzile desenate din anii 1940 și 1950, Clark Kent își proiecta vocea pentru a crea iluzia că atât el, cât și Superman, erau în locuri diferite în același timp. Astfel, eroul putea să-și păstreze dubla identitate în fața celor apropiați, precum Lois Lane sau Jimmy Olsen.

Super-ventrilocia era folosită și pentru situații de urgență: Superman transmitea mesaje prin radio sau telefoane, uneori chiar pentru a distrage atenția răufăcătorilor în timpul transformării sale în supererou.

Cum folosea Superman super-ventrilocia

De exemplu, în „Superman #13” din 1941, această abilitate a fost utilizată într-un mod mai tradițional, pentru a deruta niște criminali. În „Action Comics #60” din 1943, el a transmis mesaje prin radio pentru a alerta poliția, în timp ce în „Action Comics #147     ” (1950), Superman a reușit să proiecteze vocea sa prin telefonul lui Lois Lane.

superman benzi desenateIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Cu toate acestea, puterea a luat uneori o turnură mai bizară, apropiindu-se de telepatie. În unele povești, Superman imita vocile șefilor de poliție sau ale altor personaje pentru a înșela infractorii, folosind această abilitate chiar și pentru a crea voci „fără trup” în mințile acestora, cu scopul de a-i speria. „Super-ventrilocia” ajungea, astfel, să fie mai degrabă o proiecție psihică decât un simplu truc vocal.

Superman moștenise abilitatea din familie

Această abilitate nu era exclusivă lui Superman. Câinele său loial, Krypto, a demonstrat că poate folosi și el această putere. În „Superman #177” din 1965, Krypto a înșelat niște răufăcători, imitând diverse voci.

De asemenea, verişoara lui Superman, Supergirl, a fost văzută folosind super-ventrilocia în poveștile pre-Crisis. Spre exemplu, în timpul evenimentului „War World”, Superman și Supergirl au comunicat între ei în vidul spațial, unde sunetele nu pot călători în mod normal.

Abilitatea bizară a fost readusă în prim-plan de Tom King

Deși super-ventrilocia a fost abandonată în poveștile moderne ale lui Superman, ea a reapărut surprinzător în 2024, în numărul 7 al benzii desenate „Wonder Woman”, scris de Tom King.

Într-o scenă plină de umor și căldură, Superman o convinge pe Wonder Woman să meargă la un salon pentru o pedichiură, menționând că super-ventrilocia este una dintre puterile sale cele mai subapreciate, alături de abilitatea de a-și convinge prietenii să se relaxeze.

„Este un moment care ne amintește că puterile lui Superman nu se limitează doar la forță și viziune cu raze X – el este și un prieten devotat și un personaj pe alocuri ciudat”, a subliniat CBR.

Acest detaliu subtil, dar semnificativ, subliniază abordarea actuală a DC Comics, care pune accent pe respectarea și reînvierea unor aspecte mai puțin cunoscute din istoria sa vastă. Într-adevăr, astfel de referințe reverente, integrate în povești moderne, contribuie la succesul continuu al francizei Absolute Universe.

Super-ventrilocia este considerată o abilitate profund umană a lui Superman

Deși poate părea ridicolă, super-ventrilocia ilustrează perfect farmecul universului DC: abilitatea de a transforma lucruri aparent imposibile în elemente pline de magie. Fie că proiectează o voce la kilometri distanță sau comunică în spațiul cosmic, această putere reflectă o latură mai subtilă a lui Superman – aceea de simbol al conectării și protecției.

James Gunn, care a debutat în 2025 cu un film de succes despre Superman, pare să îmbrățișeze această viziune. Indiferent dacă super-ventrilocia va ajunge sau nu pe marele ecran, faptul că o abilitate excentrică din epoca de aur a benzilor desenate a fost readusă în discuție este o dovadă a cât de complexe și diverse sunt trăsăturile acestui supererou iconic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
GSP.RO
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Tvmania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

Știri România

Parteneri
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Adevarul.ro
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Marele avantaj pentru Universitatea Craiova dat de programul anunțat de UEFA în Conference League
Fanatik.ro
Marele avantaj pentru Universitatea Craiova dat de programul anunțat de UEFA în Conference League
Dobânda la cardul de credit, la 19,97%-28%, poate fi evitată complet
Financiarul.ro
Dobânda la cardul de credit, la 19,97%-28%, poate fi evitată complet
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
TVMania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Vasile și Cosmin nu au mai scăpat din incendiul teribil din Elveția. Unul dintre ei era tatăl unei fetiţe
ObservatorNews.ro
Vasile și Cosmin nu au mai scăpat din incendiul teribil din Elveția. Unul dintre ei era tatăl unei fetiţe
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax.ro
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Wowbiz.ro
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Wowbiz.ro
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Craiova – Getafe, primul meci din Conference League! UEFA a anunţat programul complet al jocurilor Universităţii Craiova în 2026
Fanatik.ro
Craiova – Getafe, primul meci din Conference League! UEFA a anunţat programul complet al jocurilor Universităţii Craiova în 2026
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)