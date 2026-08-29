Ce este super-ventrilocia, abilitatea „absurdă” pe care Superman o avea în benzile desenate

Superman a folosit super-ventrilocia în moduri care, în prezent, par aproape absurde. În benzile desenate din anii 1940 și 1950, Clark Kent își proiecta vocea pentru a crea iluzia că atât el, cât și Superman, erau în locuri diferite în același timp. Astfel, eroul putea să-și păstreze dubla identitate în fața celor apropiați, precum Lois Lane sau Jimmy Olsen.

Super-ventrilocia era folosită și pentru situații de urgență: Superman transmitea mesaje prin radio sau telefoane, uneori chiar pentru a distrage atenția răufăcătorilor în timpul transformării sale în supererou.

Cum folosea Superman super-ventrilocia

De exemplu, în „Superman #13” din 1941, această abilitate a fost utilizată într-un mod mai tradițional, pentru a deruta niște criminali. În „Action Comics #60” din 1943, el a transmis mesaje prin radio pentru a alerta poliția, în timp ce în „Action Comics #147 ” (1950), Superman a reușit să proiecteze vocea sa prin telefonul lui Lois Lane.

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Cu toate acestea, puterea a luat uneori o turnură mai bizară, apropiindu-se de telepatie. În unele povești, Superman imita vocile șefilor de poliție sau ale altor personaje pentru a înșela infractorii, folosind această abilitate chiar și pentru a crea voci „fără trup” în mințile acestora, cu scopul de a-i speria. „Super-ventrilocia” ajungea, astfel, să fie mai degrabă o proiecție psihică decât un simplu truc vocal.

Superman moștenise abilitatea din familie

Această abilitate nu era exclusivă lui Superman. Câinele său loial, Krypto, a demonstrat că poate folosi și el această putere. În „Superman #177” din 1965, Krypto a înșelat niște răufăcători, imitând diverse voci.

De asemenea, verişoara lui Superman, Supergirl, a fost văzută folosind super-ventrilocia în poveștile pre-Crisis. Spre exemplu, în timpul evenimentului „War World”, Superman și Supergirl au comunicat între ei în vidul spațial, unde sunetele nu pot călători în mod normal.

Abilitatea bizară a fost readusă în prim-plan de Tom King

Deși super-ventrilocia a fost abandonată în poveștile moderne ale lui Superman, ea a reapărut surprinzător în 2024, în numărul 7 al benzii desenate „Wonder Woman”, scris de Tom King.

Într-o scenă plină de umor și căldură, Superman o convinge pe Wonder Woman să meargă la un salon pentru o pedichiură, menționând că super-ventrilocia este una dintre puterile sale cele mai subapreciate, alături de abilitatea de a-și convinge prietenii să se relaxeze.

„Este un moment care ne amintește că puterile lui Superman nu se limitează doar la forță și viziune cu raze X – el este și un prieten devotat și un personaj pe alocuri ciudat”, a subliniat CBR.

Acest detaliu subtil, dar semnificativ, subliniază abordarea actuală a DC Comics, care pune accent pe respectarea și reînvierea unor aspecte mai puțin cunoscute din istoria sa vastă. Într-adevăr, astfel de referințe reverente, integrate în povești moderne, contribuie la succesul continuu al francizei Absolute Universe.

Super-ventrilocia este considerată o abilitate profund umană a lui Superman

Deși poate părea ridicolă, super-ventrilocia ilustrează perfect farmecul universului DC: abilitatea de a transforma lucruri aparent imposibile în elemente pline de magie. Fie că proiectează o voce la kilometri distanță sau comunică în spațiul cosmic, această putere reflectă o latură mai subtilă a lui Superman – aceea de simbol al conectării și protecției.

James Gunn, care a debutat în 2025 cu un film de succes despre Superman, pare să îmbrățișeze această viziune. Indiferent dacă super-ventrilocia va ajunge sau nu pe marele ecran, faptul că o abilitate excentrică din epoca de aur a benzilor desenate a fost readusă în discuție este o dovadă a cât de complexe și diverse sunt trăsăturile acestui supererou iconic.

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