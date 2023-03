UPDATE ora 11.40: DNA a confirmat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Nicolae Robu și alte trei persoane pentru abuz în serviciu și obținere de foloase necuvenite.

„În cursul anului 2018, cu încălcarea prevederilor legale, suspecții Robu Nicolae, Ciurariu Emilian-Sorin, Borcsi Gabriela-Violeta și Croitoru Lucreţia […], împreună cu alți funcționari din cadrul primăriei municipiului Timișoara, ar fi emis o autorizație de construire a unui imobil cu nerespectarea condițiilor stipulate în certificatul de urbanism”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

Anchetatorii au precizat că prin emiterea acelei autorizaţii s-a creat un prejudiciu, „concomitent cu obținerea unui folos necuvenit beneficiarilor imobilului vizat”.

UPDATE ora 11.30: Nicolae Robu a declarat după audieri că a fost chemat pentru a i se aduce la cunoştinţă calitatea de suspect și a susţinut că este nevinovat.

„Acum am aflat şi eu, am fost anunţat să vin, este în cercetare un dosar privind o autorizaţie de construire a unui duplex, dată parcă în 2018. Nu pot să vă spun detalii despre acest caz pentru că nu ştiu. Vă daţi seama că autorizaţii de construcţie am semnat o mulţime. În principiu, un primar, în cazul meu, să vorbesc despre mine, primarul Robu a semnat zilnic o mulţime de documente, printre care şi autorizaţii de construcţie”, a spus fostul primar, la ieșirea de la DNA Timișoara, potrivit publicației Opinia Timișoarei.

Robu a subliniat că niciodată nu a semnat un document, dacă acesta nu a fost semnat mai înainte de specialiştii din Primărie. „Primarul nu poate verifica toate dosarele”, a adăugat el.

„Desigur că îmi susţin nevinovăţia, nu am nicio vină. Nu am făcut nicio ilegalitate eu, personal. Am spus-o de nenumărate ori. Pentru mine garantez, dar numai pentru mine”, a conchis Robu.

Știrea inițială: Dosarul se referă la emiterea unei autorizații de construire, iar fostul primar din Timișoara este şi el vizat, împreună cu mai mulți foști subordonați, a notat Press Alert joi, 9 martie, dar şi Renaşterea.

Sesizarea a fost făcută încă din 2018 de doi timișoreni care au reclamat că o construcție concepută inițial drept un „duplex cu două unități locative și două SAD-uri” s-a transformat treptat într-o clădire cu opt apartamente, pe strada Muncitorilor, din cartierul timişorean Fratelia.

Nemulțumiți că primăria condusă pe atunci de Nicolae Robu nu a luat măsuri, cei doi localnici au mers în instanță și au obținut, definitiv, anularea autorizației de construire. Ulterior, a fost sesizată și DNA Timișoara.

Acum, procurorul DNA responsabil de caz a dispus efectuarea urmăririi penale față de mai mulți suspecți, adică fostul primar Nicolae Robu, arhitectul-șef Sorin Ciurariu – acum în aceeași funcție la Primăria Arad, Gabriela Borcsi – atunci șef Serviciu Autorizări și Certificări în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Lucreția Croitoru – consilier la Urbanism în 2018.

Liberalul Nicolae Robu a anunțat pe 28 decembrie 2022 că va candida ca independent la alegerile locale din 2024, pentru ca locuitorii „să scape de calamitatea numită Fritz”, actualul primar USR de Timişoara.

