„Voi candida la Primăria Timişoara la proximele alegeri locale, considerând că numai şi numai timişorenii sunt în măsură şi în drept să decidă dacă mă vor primar sau nu, nicidecum un grup de interese sau altul! După cum stau lucrurile la ora actuală, voi candida ca independent; o spun în primul rând membrilor şi simpatizanţilor PNL şi o spun cu părere de rău, dar, pentru mine, demnitatea, onoarea sunt valori pe care nu le pot accepta terfelite. După ce am servit PNL cu toată fiinţa, având relaţii instituţionale şi interumane excelente cu cvasi-unanimitatea colegilor, sub preşedinţia mea PNL Timiş obţinând de departe cele mai bune rezultate din existenţa sa, chiar nu pot concepe să fiu la cheremul unora gen cel care, candidând de unul singur pentru poziţia de prim-vicepreşedinte al Filialei Timiş a PNL, a fost votat de mai puţin de 50% dintre votanţi. Asta în condiţiile în care scorul meu în sondajul PNL e 40% (de fapt, real: 44%), iar scorul tuturor celorlalţi aspiranţi la candidatură din partea PNL (Cosmin Tabără, Marilen Pirtea etc.) este cuprins între 4,5 – 5,5%”, a transmis Nicolae Robu.

El a precizat apoi că Timişoara trebuie să „scape de calamitatea” Dominic Fritz, actualul primar USR de Timişoara.

Recomandări INTERVIU. Previziunile pentru 2023 ale lui Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR: „Va fi un an de luptă!”. De ce românul de rând nu simte creșterea economică din cifrele oficiale

Nicolae Robu a pierdut alegerile din septembrie 2020, după două mandate, în faţa lui Dominic Fritz, care a obţinut 53,25% din sufragii, faţă de 29,87% obţinute de Robu, potrivit Agerpres.

