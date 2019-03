Nicu Maharu a murit. Interlopul suferea de cancer de mai mult timp

Nicu Maharu se lupta de mai bine de un an cu această boală. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru cel supranumit „Regele petrecerilor”. Fostul iubit al Simonei Sensual a murit în această dimineaţă, în jurul orei 3.00.

Prietenii şi familia au transmis sete de mesaje de condoleanţe pe pagina de Facebook a lui Maharu.

„Dumnezeu sa te ierte fratele meu…nu mai am cuvinte..”, „Un bun prieten de al tatălui meu s-a stins din viață. Dumnezeu să te ierte, om bun cu suflet mare”, „Drum bun Maharule in noul tau drum”. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace Nicu Maharu! Vei ramane vesnic in sufletele si amintirile multora! Condoleante Florian Molea si intregii familii! Fiecare stea isi pierde din intensitate pana se stinge… sincere regrete!”, sunt doar câteva mesaje de pe contul de socializare.

Citește și

Adevăr sau fake news? Europarlamentarii unguri neagă că Dăncilă le-ar fi spus că nu există corupție în România, ci doar diferențe culturale

Citește mai multe despre nicu maharu pe Libertatea.