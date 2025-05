”Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni pînă azi. Am votat pentru speranță, pentru un nou început pentru România, o țară cu oameni capabili și aici și în diasporă. Am votat cu realism pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate să facă dreptate”, a spus candidatul la prezidențiale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Nicușor Dan a ținut să le mulțumească și românilor din străinătate.

”Mulțumesc diaspora care a votat în număr mare, mulțumesc încă o dată și îi încurajez să voteze. Ei sunt cu sufletul în România şi alături de cei de acasă”, a mai spus primarul general la ieşirea din secţia de votare din incinta Școlii Gimnaziale „Luceafărul” din sectorul 5 al Capitalei

Vezi LIVE TEXT – Alegeri prezidențiale 2025 – turul 1. Urmărește cele mai noi informații despre prezența la vot și desfășurarea scrutinului!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Crin Antonescu a lăudat prezența la vot a românilor, după ce a mers la urne alături de soția și fiica sa

Urmărește-ne pe Google News