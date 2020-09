”Voi intenta proces civil pentru calomnie, pentru afirmații calomnioase primarului PSD în funcție, Gabriela Firea, care a spus despre mine că am luat bani pentru a ajuta cetățeni. Este o afirmație mincinoasă pentru care va trebui să răspundă”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul conferinței de presă de marți.

Candidatul dreptei a explicat marți înregistrarea în care ar fi intervenit pentru a bloca o demolare ilegală în Parcul Orășelul Copiilor din sectorul 4.

”Un cetățean din sectorul 4 a fost abuzat de primărie, care i-a demolat ilegal proprietatea. Acest fapt a fost constatat prin decizie definitivă de Curtea de Apel București. În ce a constat abuzul: a fost demolată fără niciun act, fără niciun proiect, o proprietate construită în baza unei autorizații date de primărie.

Este obligația mea de parlamentar de a rezolva problemele cetățenilor din circumpscripție. Ce sens ar mai avea audiențele la cabinetul parlamentar? Sunt acuzat că am apărat un interlop. Niciodată la miile de oameni care au venit la noi nu am făcut investigații cine sunt oamenii care ne cer ajutorul. Ne-am uitat doar dacă oamenii au sau nu dreptate”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că spusele lui se adeveresc privind faptul că va fi o campanie murdară şi are încredere în bucureşteni că vor vedea unde este adevărata corupţie.

”Această campanie arată că ce am spus eu despre corupţia din Primăria Capitalei e adevărat. Adevereşte ce am spus în august că va urma o campanie murdară. Înseamnă că am atins o caracatiţă de interese şi vă asigur că voi continua în această direcţie mâine dimineaţă la ora 10.00. Am încredere în discernământul bucureştenilor, am încredere că vor vedea că se încearcă o campanie pentru discredidarea mea şi vor vedea unde e corupţia adevărată de sute de milioane de euro şi vor vedea măsurile disperate ale acestei caracatiţe”, a conchis Nicușor Dan.

Reacția lui Nicușor Dan vine după ce Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei, l-a acuzat de trafic de influență.

Gabriela Firea a insinuat pe Facebook că Nicuşor Dan a luat bani de la ”interlopul Mitrache zis Câine”. ”Domnule candidat, raspundeti concret! Cati bani ati luat de la interlopul Mitrache zis Caine, ca sa-l aparati, desi toate documentele si deciziile in instanta arătau ca a comis o ilegalitate?”, a scris contracandidata lui Nicuşor Dan pe Facebook.

