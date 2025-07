„Îl îndemnăm pe Președintele Dan să-și schimbe decizia și să reconfirme angajamentul de decenii al României față de comemorarea Holocaustului și lupta împotriva antisemitismului”, au transmis reprezentanții Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee).

In 2025, Romanias Parliament enacted a landmark bill establishing clear measures to combat antisemitism, Holocaust denial, and the glorification of Holocaust-era war criminals. It set an example for EU member states more broadly, representing a strong, principled stand against…