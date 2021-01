Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a adoptat o atitudine prudentă în privința relaxării restricțiilor împotriva COVID-19 din București.

„O să fie o discuție în comitetul municipal pe situația asta și o să vedeți decizia pe care o să o luăm. Să mai așteptăm câteva zile, ca să vedem că această situație se stabilizează”, a declarat primarul Bucureștiului pentru RFI.

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat, miercuri 20 ianuarie, că măsurile de relaxare în Capitală ar putea intra în vigoare începând de sâmbătă 23 ianuarie, ora 00:00, în cazul în care incidența se va păstra sub 3 la mie joi și vineri.

Incidența de joi în București a fost calculată la 2,69.

Scăderea ratei, se vede statistic

Nicușor Dan pune scăderea ratei de infectare în Capitală, de la 7 la 3 la mia de locuitori într-o lună și jumătate, pe seama eforturilor bucureștenilor.

„În primul rând, trebuie să salutăm această scădere, sunt niște cifre pe care mă uit în fiecare dimineață, suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună și jumătate. Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem-extrem de îngrijorat. Când am început mandatul la sfârșit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă și chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem. Purtarea măștii și atitudinea bucureștenilor ne-au ajutat să ajungem aici”, a declarat edilul.

Întrebat dacă nu e ciudat că s-a trecut brusc de la peste 1.000 de infectări pe zi la circa 200, primarul Capitalei a spus că au existat „niște anomalii, date de faptul că nu s-a lucrat câteva zile de Crăciun și nu s-a lucrat câteva zile de Revelion, adică s-a lucrat la capacități mai mici”, dar că „statistic, scăderea se vede”.

Așa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi și acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi Nicușor Dan:

Primarul Capitalei a precizat totodată că se va vaccina anti-Covid-19. „Sigur, când o să-mi vină rândul, mă vaccinez, da”.



