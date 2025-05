„Aș dori să îl felicit pe Nicușor Dan pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din România. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru consolidarea cooperării dintre Ungaria și România, în beneficiul popoarelor noastre”, a transmis premierul Ungariei pe X.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 19, 2025

Nicușor Dan este noul președinte al României, după ce la alegerile prezidențiale din 18 mai a obţinut 53,60% dintre voturi, iar contracandidatul său, George Simion, 46,40%, potrivit rezultatelor finale.

„Este victoria voastră, a miilor de oameni care au crezut că România poate merge într-o direcție mai bună”. Cu aceste cuvinte, Nicușor Dan a transmis un mesaj emoționant de recunoștință și mobilizare, la finalul unei campanii intense.

În plus, după rezultatele exit-poll, acesta a afirmat că „trăim un moment de speranță”, însă a cerut răbdare pentru că „va urma o perioadă dificilă, dar necesară”.

