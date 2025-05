Le-a mulțumit celor care s-au implicat activ în ultimele săptămâni și i-a încurajat să nu uite forța și energia de care au dat dovadă.

Un gând special a fost adresat românilor din diaspora: „Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, indiferent pe cine au votat”. Mesajul s-a încheiat cu un îndemn clar: „Să continuăm să credem în România și de mâine, la muncă!”

Discursul victoriei:

„E victoria voastră, să știți! E victoria a mii și mii de oameni care au crezut că România poate să se schimbe în direcția corectă. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile astea. Ce ați făcut voi a fost extraordinar. E victoria voastră!

România începe o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de oameni noi în politică, de specialiști care să se implice în politici civice, are nevoie de oameni în societate.

România va avea un nou președinte, dar președintele ăsta va avea nevoie de sprijinul vostru, al societății.

Un mesaj pentru cei care au pierdut azi: întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune azi și o altă opțiune în turul întâi. Avem de construit o Românie împreună, indiferent de opțiunile politice, avem de construit o Românie împreună cu românii din țară, din diaspora, din Basarabia și din teritoriile din celelalte țări. Mulțumesc românilor din Diaspora care s-au implicat în această campanie, indiferent pe cine au votat.

Să continuăm să credem în România și de mâine, la muncă!”.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

