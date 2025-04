„Viziunea pentru România”

Candidatul independent a prezentat programul său de prezidenţiabil: „Viziunea pentru România” care are 60 de puncte.

„Să ai o viziune înseamnă să ştii cumva ce este de făcut. Dar mai important în aceste alegeri pentru cetăţenii, în opinia mea, este să vadă dacă poţi să faci ceea ce spui că vrei să faci. Şi de-aia îndemn pe toţi să se uite la ce-au făcut candidaţii înainte de a promite lucruri în aceste alegeri prezidenţiale”, a spus. Nicușor Dan, potrivit News.ro

Acesta a lansat un atac dur la adresa lui Victor Ponta șii Crin Antonescu, doi dintre contracandidații săi la alegerile prezidennțiale 2025.

„În opinia mea e dificil de crezut că cine n-a făcut 35 de ani va face începând de mâine ceva. Şi vorbim de candidaţii Antonescu, Ponta, cei mai reprezentativi, cei care au şansă să intre în turul 2, care vin din acest sistem de 35 de ani. E greu de crezut că sistemul de sănătate care a mers în rit de melc toţi anii ăştia, de mâine va exploda. Nu va exploda. Va merge în acelaşi ritm de melc, în condiţiile în care nu există o schimbare fundamentală”, a spus Nicuşor Dan în cadrul evenimentului.

„Au șocat cancelariile occidentale”

El a continuat:

„E greu să crezi că oameni care de-a lungul timpului au protejat corupţii şi au avut declaraţii împotriva justiţiei, din nou mă refer la Antonescu Ponta, deodată vor aduce pentru români dreptatea pe care românii o aşteaptă. Şi la fel de greu de crezut că doi oameni, Antonescu Ponta, care în anul 2012 au şocat cancelariile occidentale, ca şi acum, cu poziţii băţoase, spuneau că vor duce şi vor exprima punctul de vedere al României, vă aduc aminte că atunci s-a întors de la Comisia Europeană cu coada între picioare şi cu o temă pentru acasă de 11 puncte. Deci, invit românii să se uite la ce-au făcut candidaţii şi nu la ce promit”.

Paralelă cu baronul de Mühlhausen

De asemenea, Nicuşor Dan a mai spus că a doua observaţie generală este despre statul român şi întreaga administraţie publică.

„Întreaga administraţie publică este anchilozată. Orice încercare face, o face în acelaşi ritm birocratic şi lipsit de eficienţă, chiar când are bune intenţii. Să ne gândim la Agenţia Naţională Antidrog. O iniţiativă foarte bună, am creat o instituţie, am adus pe bază de pile, relaţii, recomandări nişte oameni şi instituţia asta s-a născut bolnavă, cum se nasc toate instituţiile din România”, a mai precizat Nicușor Dan.

El a comparat statul român cu baronul de Mühlhausen: „Este o poveste foarte frumoasă cu baronul de Mühlhausen. Baronul de Mühlhausen a intrat într-o mlaştină şi atunci a găsit soluţia salvatoare ca să iasă de acolo, s-a tras el singur de păr şi a ieşit. Nu, statul român nu are resurse pentru a se regenera el însuşi. De asta o să vedeţi în programul pe care îl prezint că vorbesc foarte mult de cooptarea specialiştilor din zona privată, din zona de asociaţii profesionale, din zona de consultanţă, pentru a da o direcţie adecvată pentru statul român”.

