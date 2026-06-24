Mesajul transmis de Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, faptul că va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertăţii şi democraţiei, relatează News.ro.

„Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început şi a fost niciodată parcursă în solitudine. Dincolo de momentul proclamării, independenţa a fost câştigată prin luptă şi cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum, State Unite deţin un rol central într-un sistem de alianţe şi parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea şi prosperitatea”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul recepţiei de la Ambasada SUA.

Totodată, acesta a arătat că sistemul „occidental”, înțeles în sens politic, are o valoare specială pentru România.

„Este un rol care a necesitat şi necesită mult efort, generaţie după generaţie, într-un context regional adesea descurajant. Astăzi, rezultatele perseverenţei românilor privind apartenenţa la comunitatea occidentală de valori sunt mai importante ca oricând.

Sunt şi motivul pentru care am onoarea să salut independenţa Statelor Unite în calitate de Preşedinte al unei ţări care în 2027 va celebra 30 de ani de când este Partener Strategic al Statelor Unite, 20 de ani de când aparţine Uniunii Europene şi 23 de ani de când este membră NATO”, a transmis Nicuşor Dan.

Identitatea occidentală a României de azi, fundamentată pe trei piloni

Acesta a mai precizat că pe acești trei piloni este fundamentată identitatea occidentală a României de azi, un partener dedicat, onest şi responsabil, care contribuie la asigurarea securităţii şi prosperităţii noastre comune.

„Nu trebuie să uităm că, în vecinătatea noastră, agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România şi cetăţenii ei sunt afectaţi direct de consecinţele escaladării nesăbuite în care s-a angajat Kremlinul. Flancul Estic al NATO şi regiunea Mării Negre se află în prima linie a ameninţărilor ruse.

Doresc să exprim şi cu această ocazie profunda recunoştinţă a României şi a fiecărui cetăţean al său pentru eforturile Statelor Unite şi ale Aliaţilor noştri de a consolida măsurile de apărare şi descurajare în ţara noastră. Dar, în timp ce suntem recunoscători tuturor Aliaţilor noştri, vă asigur că România îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare şi contribuie la securitatea partenerilor săi”, a transmis Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, despre Summit-ul NATO de la Ankara

Acesta a mai precizat că în următoarele zile, în cadrul Summit-ului NATO de la Ankara, va prezenta președintelui Donald Trump și aliaților noștri eforturile făcute de România pentru creșterea capabilităţilor forţelor sale armate.

„Astfel, participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securităţii euroatlantice”, a adăugat preşedintele.

Mesajul președintelui către ambasadorul SUA la Bucureşti

Acesta i-a transmis Ambasadorului faptul că, în plan bilateral se lucrează intens pentru un obiectiv comun.

„Domnule Ambasador, în plan bilateral, lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite la un nivel superior de ambiţie şi de a fructifica pe deplin întregul potenţial de care dispunem, în calitate de cel mai apropiat şi dedicat aliat al SUA din această regiune”, i-a transmis preşedintele, ambasadorului SUA la Bucureşti.

Aderarea ţării noastre la OCDE, o prioritate strategică

Conform președintelui României, aderarea ţării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prisma intereselor economice naţionale, ci şi prin cea a apartenenţei la un set de valori comune. Totodată, acesta a precizat că sprijinul Statelor Unite este important în acest demers.

„Pentru că am amintit de valori pe care le împărtăşim, revin la ideea cu care am început – forţa durabilă a idealurilor proclamate prin Declaraţia de Independenţă. Această forţă trebuie să continue să ne inspire şi astăzi, când suntem confruntaţi cu provocări complexe şi crize suprapuse la nivel global. Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forţa unităţii vine tocmai din valorile noastre comune.

De aceea, România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertăţii şi democraţiei. La mulţi ani Statelor Unite ale Americii! La mulţi ani prieteniei româno-americane!”, a spus Nicuşor Dan.

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Ce mesaj a transmis Ilie Bolojan la recepția de Ziua Independenței SUA

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj de recunoștință față de Statele Unite pentru cei 250 de ani și asupra impactului global masiv pe care l-au avut, inclusiv asupra țării noastre.

„Sunt aici să spun cu respect că această mare naţiune de 250 de ani are o influenţă covârşitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forţa armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului. Se cuvine să mulţumim Statelor Unite pentru aceşti 250 de ani şi asupra impactului global masiv pe care l-au avut, inclusiv asupra României.

Sunt aici, de asemenea, să spun că, în afară de aceste lucruri, cele mai importante aspecte care ne-au motivat sunt valorile pe care le vedem atunci când steagul Americii este la orizont, libertăţile individuale, democraţia, egalitatea de şanse sunt nişte valori extraordinare care ne-au motivat şi pe noi şi ne motivează în continuare”, a spus Bolojan în discurs.

Ilie Bolojan a mai mulțumit companiilor americane care au investit în România

„Se cuvine să mulţumesc apoi companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunităţi, dar şi pentru ceea ce fac aceste companii promovând ţara noastră în Statele Unite ale Americii, individual sau prin Camera de Comerţ Român-Americană.

Sunt aici să mulţumesc comunităţilor româneşti din Statele Unite, studenţilor noştri, tuturor celor care trăiesc în America, să mulţumesc prietenilor americani din România, comunităţi americane de aici, pentru că sunt o punte între relaţiile dintre ţările noastre şi sunt o bază a dezvoltării acestora”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ambasadorul SUA, felicitat de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan l-a felicitat şi pe ambasadorul SUA pentru că în cele puţin peste 100 de zile a început în forţă.

„Sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România şi Statele Unite, la dezvoltarea relaţiilor de afaceri, la promovarea investiţiilor în domeniul energiei, al infrastructurii şi aşa mai departe. Mult succes, domnule ambasador, în această onorantă misiune”, a mai declarat Ilie Bolojan.

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