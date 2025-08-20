„Am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, şorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, şi în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a spus Nicuşor Dan, conform Ziarul Unirea.

El a adăugat că gazda sa de la Roşia Montană i-a dat cadou o sticlă de ţuică, iar copiilor un borcan cu miere. În plus, a mai primit și un trifoi cu patru foi din partea unei reprezentante a Bisericii Romano-Catolice din zonă „E o comunitate foarte caldă aici, în Roşia Montană, şi o să revin cu plăcere”, a comentat șeful statului.

Nicușor Dan, care s-a reîntors după mai mulți ani la Roșia Montană, a mai spus că localitatea are perspective de dezvoltare crescute și a cerut un program special prin care să crească numărul turiștilor.

„Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localităţi sunt în creştere. Cred că pentru Roşia Montană, ca şi pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm şi privatul, pentru că sunt oportunităţi, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roşia Montană e un sit unic în lume şi trebuie să aducem specialiştii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turişti, ci 2.000.000 de turişti”, a conchis președintele.

Nicușor Dan este în vacanță de mai bine de o săptămână. Din acest motiv, nu a participat pe 15 august la Ziua Marinei de la Constanța.

Mandatul prezidențial nu prevede însă dreptul la concediu de odihnă, în sensul Codului Muncii, deoarece președintele trebuie să exercite permanent și fără întrerupere atribuțiile sale.

Căruțele fără „toaletă portabilă" pentru animale riscă amenzi de până la 1.000 de lei, dacă circulă în orașul Copșa Mică
Știri România 17:35
Căruțele fără „toaletă portabilă" pentru animale riscă amenzi de până la 1.000 de lei, dacă circulă în orașul Copșa Mică
Fenomenul „upwelling" care aduce apa din adâncime spre țărm revine. Apa mării se răcește începând de joi
Știri România 17:19
Fenomenul „upwelling" care aduce apa din adâncime spre țărm revine. Apa mării se răcește începând de joi
Cătălin Brînză spune ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii" 2025: „Trebuie să te conectezi foarte mult"! Ce a făcut după terminarea filmărilor
Exclusiv
Stiri Mondene 17:08
Cătălin Brînză spune ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii" 2025: „Trebuie să te conectezi foarte mult"! Ce a făcut după terminarea filmărilor
Ce a pățit Cristina Cioran la câteva luni după ce a născut a doua oară. „Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt"
Stiri Mondene 17:00
Ce a pățit Cristina Cioran la câteva luni după ce a născut a doua oară. „Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt"
Tranzacția MVM - E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Politică 17:11
Tranzacția MVM – E.ON România, respinsă de Guvern. Va ajunge pe masa CSAT după mai bine de jumătate de an de suspiciuni
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite. Niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA
Politică 15:04
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită în Statele Unite. Niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA
