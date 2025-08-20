„Am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, şorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, şi în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a spus Nicuşor Dan, conform Ziarul Unirea.

El a adăugat că gazda sa de la Roşia Montană i-a dat cadou o sticlă de ţuică, iar copiilor un borcan cu miere. În plus, a mai primit și un trifoi cu patru foi din partea unei reprezentante a Bisericii Romano-Catolice din zonă „E o comunitate foarte caldă aici, în Roşia Montană, şi o să revin cu plăcere”, a comentat șeful statului.

Nicușor Dan, care s-a reîntors după mai mulți ani la Roșia Montană, a mai spus că localitatea are perspective de dezvoltare crescute și a cerut un program special prin care să crească numărul turiștilor.

„Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localităţi sunt în creştere. Cred că pentru Roşia Montană, ca şi pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm şi privatul, pentru că sunt oportunităţi, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roşia Montană e un sit unic în lume şi trebuie să aducem specialiştii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turişti, ci 2.000.000 de turişti”, a conchis președintele.

Nicușor Dan este în vacanță de mai bine de o săptămână. Din acest motiv, nu a participat pe 15 august la Ziua Marinei de la Constanța.

Mandatul prezidențial nu prevede însă dreptul la concediu de odihnă, în sensul Codului Muncii, deoarece președintele trebuie să exercite permanent și fără întrerupere atribuțiile sale.

