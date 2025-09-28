„E o chestiune foarte serioasă. Ştiţi că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România, ştiu unde sunt secţiile de vot, să meargă la vot”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a evitat să facă predicții privind rezultatul votului sau direcția viitoare a Republicii Moldova. El a subliniat respectul pentru statalitatea țării vecine.

Nicușor Dan a insistat asupra importanței participării la vot: „Este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Şi dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnaţi-i să meargă la vot”.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova de astăzi sunt considerate cruciale pentru parcursul european al Republicii Moldova. În România sunt deschise 23 de secții de votare pentru aproximativ 30.000 de cetățeni moldoveni.