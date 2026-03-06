„În primul rând, România, ca toate țările NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite. Ăsta este primul punct. Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componente nucleară care se iau în cadrul Alianței. Deci, din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a afirmat Nicușor Dan joi, 5 martie, într-o conferință de presă.

„Mai departe, în relația cu Franța, noi, după cum știți, avem un Parteneriat Strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere, și mă opresc aici”, a adăugat el, zâmbind.

Amintim că ministra de Externe, Oana Țoiu, aflată și ea în capitala Poloniei, a spus pe 3 martie că Franța a invitat România la discuții privind „umbrela nucleară”. Țoiu a adăugat că decizia va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe care președintele Nicușor Dan îl va convoca în perioada următoare.

„Umbrela nucleară” este un concept care înseamnă că o țară putere nucleară își va folosi arsenalul pentru a descuraja un atac asupra aliaților. Mai exact, acea țară își extinde protecția asupra altui stat, semnalând că un atac împotriva acestuia va primi un răspuns nuclear. Deocamdată, România se bazează pe umbrela nucleară a SUA, prin intermediul NATO.

Mai amintim că președintele francez Emmanuel Macron a spus că Franța își va mări arsenalul nuclear și își va consolida capacitatea de descurajare, având în vedere riscul crescut de războaie.