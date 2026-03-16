Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în război.

„Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei într-o conferință de presă săptămânală.

El a spus că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage responsabilitatea internațională pentru România.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmsi Esmail Baghaei.

Purtătorul de cuvânt al MAE iranian a făcut referire directă la România.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil”, a mai spus Esmail Baghaei.

Purtătorul de cuvânt al MAE iranian spune că „cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră.”

Mesajul transmis de Iran vine după ce România a decis să permită Statelor Unite să utilizeze baze militare de pe teritoriul țării pentru realimentarea avioanelor și pentru instalarea unor radare și sisteme satelitare suplimentare.

Primele avioane-cisternă americane Boeing KC-135 Stratotanker au ajuns deja în România, pe aeroportul Otopeni, după ce autoritățile române au autorizat dislocarea temporară de echipamente și trupe americane. Măsura are ca scop sprijinirea operațiunilor militare desfășurate de SUA în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor cu Iranul.

Boeing KC-135 Stratotanker este o aeronavă militară destinată realimentării în aer a altor avioane, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80. Inițial, aparatul a fost proiectat pentru a alimenta bombardierele strategice ale SUA.

Modelul a fost folosit intens în timpul Războiului din Vietnam, iar ulterior și în alte conflicte, precum Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde autonomia și durata misiunilor avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.

