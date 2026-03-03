Oana Țoiu a precizat la postul de televiziune polonez TVP World că România a primit o invitație pentru a discuta despre „umbrela nucleară” franceză, dar a adăugat că decizia va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe care președintele Nicușor Dan îl va convoca în perioada următoare.

„Umbrela nucleară” este un concept care înseamnă că o țară putere nucleară își va folosi arsenalul pentru a descuraja un atac asupra aliaților. Mai exact, acea țară își extinde protecția asupra altui stat, semnalând că un atac împotriva acestuia va primi un răspuns nuclear. Deocamdată, România se bazează pe umbrela nucleară a SUA, prin intermediul NATO.

În cadrul interviului la televiziunea poloneză, Țoiu a refuzat să își exprime opinia despre posibilitatea ca România să adere la acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”, afirmând că astfel de decizii țin de instituțiile supreme de securitate ale statului și trebuie să reflecte un consens național.

Amintim că președintele francez Emmanuel Macron a spus ziua precedentă că Franța își va mări arsenalul nuclear și își va consolida capacitatea de descurajare, având în vedere riscul crescut de războaie.

Potrivit informațiilor neoficiale venite de la Palatul Cotroceni, România a participat la discuțiile purtate în cadrul NATO, dar nu a luat o decizie la oferta Franței.

Altfel, Țoiu a numit moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, „un punct de cotitură” și a adăugat că prioritatea guvernelor europene este detensionarea situației și protejarea civililor: „Cred că moartea lui Khamenei este un punct de cotitură, dar nu suntem la finalul procesului. Suntem foarte îngrijorați, mai ales de efectele pe care le are asupra regiunii”.

Declarațiile au venit în contextul în care liderii europeni evaluează consecințele atacurilor comune SUA-Israel asupra Iranului și riscul unor represalii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE