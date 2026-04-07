Nicușor Dan, mesaj pentru medicii din România de Ziua Sănătății: „Este important ca fiecare dintre noi să intervină”

Nicușor Dan a mers în vizită la Centrul de mari arși de la Timișoara

După vizita la Centrul de mari arși din Timișoara, președintele a susținut o conferință de presă. Nicușor Dan a ținut să reamintească faptul că „se întâmplă și lucruri bune în România”, oferind exemple din sănătate.

„Este important să spunem oamenilor că se întâmplă și lucruri bune în România (…) Bineînțeles că sunt lucruri care nu merg, dar sunt și lucruri care se întâmplă și noi ca societate, dacă vrem să fim maturi și să progresăm, trebuie să privim cu echilibru și ce e bun, și ce e rău. Faptul că în trei ani s-a construit acest spital care răspunde unei necesități este un lucru extrem de bun”, a declarat președintele, la Timișoara.

Nicușor Dan a reamintit că România a beneficiat, în ultimii 20 de ani, de fonduri de la Uniunea Europeană pentru dezvoltare și investiții.

„Parte importantă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani a venit prin fonduri europene”, a mai spus președintele.

Costul total al proiectului de la Timișoara s-a ridicat la 66 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin Acordul de împrumut nr. 8362 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

Ce mesaj le-a transmis Nicușor Dan medicilor, de Ziua Mondială a Sănătății

Președintele Nicușor Dan le-a cerut medicilor din România, dar și cetățenilor, să își folosească expertiza pentru a combate dezinformarea din sănătate.

„Suntem într-un război informațional. Există un actor, Rusia, care împotriva României și împotriva țărilor europene și a câtorva țări occidentale duce un război informațional. Războiul acesta se duce și în medicină.

Nu este suficient ca fiecare dintre noi să ne facem treaba. Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere.

Una este un om care a făcut 10 ani de școală în medicină și apoi s-a dus la congrese, s-a perfecționat continuu și alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care o să vedem că a provocat tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient.

Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit corpului medical, dincolo de recunoștință. Este important ca fiecare dintre noi să intervină și să demaște  impostura din zona sa de activitate”, a spus Nicușor Dan.

Primul centru modern pentru mari arși este construit la Timișoara

Timișoara găzduiește primul centru modern pentru tratarea marilor arși construit în România după 1989. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 7 aprilie 2026, în cadrul unei vizite la fața locului alături de președintele României, Nicușor Dan, că această realizare marchează un pas semnificativ pentru sistemul medical românesc.

Construcția clădirii Centrului de mari arși din Timișoara a fost finalizată la începutul anului 2026, iar în prezent, Ministerul Sănătății achiziționează echipamentele necesare și testează fluxurile medicale. Inaugurarea este așteptată în viitorul apropiat.

Ce dotări are Centrul de mari arși pe care Nicușor Dan l-a vizitat la Timișoara

Noul centru dispune de o clădire modernă cu cinci etaje, dotată cu 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru mari arși, șase rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și postcritice, cinci paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli.

De asemenea, include spații conexe precum sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice și un heliport. Investiția a inclus și construirea unei pasarele care face legătura cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea completă a circuitelor medicale pentru a facilita siguranța pacienților și a personalului medical.

