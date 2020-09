Parlamentarii PSD Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Căruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor, Şerban Nicolae au depus un denunţ la DNA împotriva lui Nicuşor Dan cu privire la săvârşirea faptelor de: şantaj, luare de mită, trafic de influenţă, fals în declaraţii, spălare de bani şi solicită începerea urmăririi penale şi trimiterea în judecată a acestuia, conform News.ro.

Nicușor Dan a glumit când a aflat de plângerea împotriva lui.

Înțeleg din presă că șoferul lui Cătălin Voicu, senatorul Șerban Nicolae, și câțiva colegi parlamentari de-ai săi din PSD au fost la DNA să depună un denunț împotriva mea. Aș spune că le-a luat ceva curaj să intre în clădirea aia. Nu de altceva, dar acolo, așa cum bine știm, mulți pesediști intră, puțini ies. Nicuşor Dan:

„Am încercat să corectez un abuz pe care Primăria Sectorului 4 l-a făcut, care s-a dovedit de către instanţa de judecată. Deci, un cetăţean, un proprietar de construcţie cu autorizaţie din Sectorul 4 a fost demolat abuziv de către Primăria Sectorului 4. Înainte ca el să fie demolat, a venit la mine, m-am dus cu el la Avocatul Poporului, acesta nu a preluat acest caz. Nu ştiu de ce, nu am primit explicaţii de la ei”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat: „Am contactat Primăria Sectorului 4, l-am sunat direct pe primar, am vorbit, le-am spus atenţie, faceţi un mare abuz. Nu au făcut nici ei nimic, am mers în instanţă cu Asociaţia Salvaţi Bucureştiul de partea persoanei care a fost abuzată şi am avut câştig de cauză definitiv la Curtea de Apel Bucureşti”.

