După ce au fost împreună la Euronews, Nicușor Dan și George Simion nu s-au mai întâlnit în nicio dezbatere, chiar dacă astfel de evenimente au fost organizate în mai multe locuri, precum la Antena 3 sau la România TV.

George Simion nu a participat la dezbaterea online

Dezbaterea care a avut loc pe canalul de YouTube al lui Micutzu (Cosmin Nedelcu) s-a desfășurat doar cu Nicușor Dan, după ce George Simion ar fi afirmat că nu a acceptat invitația. Însă comediantul a citit schimbul de mesaje pe care l-a avut cu liderul AUR și chiar a dat play unui mesaj vocal primit de la acesta.

„Domnul George Simion, care, ca paranteză, susține că nu a acceptat prezența la această dezbatere, deși pot să vă dau un print screen, dacă vreți, cu discuția pe care am avut-o. În care am spus: «Dezbatere online pe 14». A spus: «On ce? Cum adică online? Ai făcut cu ei la masă? La masă vin. Online, nu». După care: «Adică online pe canalul meu», am spus eu”, a citit Micutzu mesajele dintre el și George Simion.

Apoi, a dat play unui mesaj audio primit de la liderul AUR: „George Simion a spus: «N-am înțeles, Micutzule. Ne filmezi undeva și transmiți pe canalul tău, da? Așa, sigur, mă interesează»”!

Cum i-a explicat Micutzu lui Nicușor Dan ce înseamnă „harneală”

După care Cosmin Nedelcu s-a uitat către scaunul gol pe care ar fi trebuit să fie George Simion și pe care era o coală A4 cu numele acestuia: „Deci… domnul Simion! Bella ciao! Bella ciao! Eu înțeleg harneala, că vorbim…”. Apoi, s-a întors către Nicușor Dan – „Vă explic și dumneavoastră ce înseamnă” – și a continuat din nou către camera de filmat: „Dar să o faceți cu cine trebuie”. Ca apoi să revină cu privirea către Nicușor Dan: „Harneală e vrăjeală, domnul Nicușor”!

În momentul în care a auzit acest lucru, Nicușor Dan a început să râdă și a spus scurt: „Știu”. Iar publicul care se afla în sală s-a amuzat copios, a râs și a aplaudat toată această scenă.

„De ce «fugem» și după «mintem»?”, a scris Cosmin Nedelcu pe pagina lui de Instagram, după ce a postat clipul video care a devenit viral pe internet.

