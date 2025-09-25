Nicușor Dan: SRI a avut o influență în viața noastră publică, economică și politică

Întrebat despre momentul acestor numiri, președintele a declarat: „La momentul oportun, pentru că e un dialog între președinte și partidele din coaliție, precum și între partidele din coaliție, ele între ele. Când această discuție nu se va suprapune cu alte discuții importante, o vom tranșa”.

Președintele României a atras atenția că de-a lungul timpului SRI a avut „o influență în viața noastră publică, economică și politică” și că persoana care va conduce „va avea o putere” și că de aceea este necesar să fie numit un director „civil”, apolitic

El a explicat: „Trebuie să facem astfel încât partea operativă să nu fie zdruncinată. Pe de altă parte, să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpul și interferențele să dispară și pentru asta garanția e un director civil”.

Nicușor Dan a explicat că a decis să nu meargă la Adunarea Generală a ONU deoarece era mai important să rămână în țară, pentru că a participat la o sedință a coaliției, a condus o alta a CSAT și a discutat cu mai mulți investitori.

„Am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise. Adică e o activitate a președintelui mai importantă decât Adunarea Generală”, a subliniat președintele.

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre securitatea cibernetică. El amintește că în raportul parchetului general se arată că în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe diferite structuri ale statului român.

„Pe zona de dezinformare, adică tot ceea ce am văzut cu toții, site-uri false, site-uri aparent banale, pe care dai click și te trimit în aceste copii după site-ul dumneavoastră, de exemplu, și care spun fel de fel de prostii, aici aș spune că suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei și trebuie să reușim să ne apărăm în timp real. Facem ceva, învățăm, colaborăm, dar încă nu suntem.

Adică e suficient ca un site fals să stea și să fie văzut de 200.000 de oameni în timp de 5 ore și degeaba tu îl dai jos după aceea pentru că informația aia s-a dus. Deci aici mai avem de învățat”, a explicat șeful statului.

