Nicuşor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune”

Într-un interviu la televiziunea Digi 24, Nicuşor Dan a confirmat că oamenii care l-au sprijinit pe Georgescu au fost conectaţi la un proiect cu origini în Rusia. Întrebat direct despre această legătură, Dan a răspuns simplu: „Exact”.

Preşedintele a vorbit despre structura din spatele candidaturii lui Georgescu.„Ştiu nişte lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul acesta”, a declarat Dan.

El a subliniat că Georgescu nu a acţionat singur: „Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune, şi care această viziune a convins 2-3 milioane de oameni. A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani.”

Nicuşor Dan a menţionat că Georgescu „avea această vocaţie de salvator de multă vreme” şi că „la un moment dat, în spatele lui s-au aliniat nişte oameni. Nişte privaţi potenţi financiari din România”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE