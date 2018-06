VIDEO/ Nina Ivanovich, singura româncă ce predă balet în Sankt Petersburg: “Am așteptat 46 de ani să mă întorc în România”

Nina Ivanovich ( 57 de ani) s-a născut la Turda. Mama ei este din Rusia, tatăl, român. Mama își dorea foarte mult ca Nina să facă balet și, mutându-se cu toții la București, a înscris-o la o școală de balet de aici. Profesoara ei de atunci le-a spus ca Nina e foarte talentată și cum aveau rude în Rusia le-a recomandat să meargă acolo, să învețe de la cei mai buni și să facă performanță.

Avea 10 ani când a ajuns prima dată în Rusia. I-a fost foarte greu la început, pentru că nu știa limba rusă. ca atare s-a întors în România să mai învețe Rusia și, la 11 ani, a revenit la Leningrad. A locuit la un internat numai cu copii ruși. Ne-a povestit că 5 ani la rând a muncit încontinuu. Cum s-a hotărât acesta va fi drumul pe care va merge în viață, mama ei s-a mutat la Sankt Petersburg, ca să locuiască amândouă acolo. Și în prezent Nina locuiește tot în Sankt Petersburg. “Acum le sunt recunoscătoare părinților, deoarece pentru un copil ce iubește baletul, dar care provine dintr-o țară mică este un cadou să ajungă în Rusia. Mulți copii din România care vor să ajungă acolo, nu pot”, ne-a declarat Nina.

Predă baletul copiilor ruși din 6 clase

La Academia de balet Vaganova, Nina predă acum la 6 clase și are copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Predă istoria dansului, dar și dans clasic și dans de caracter și, spune că ea ca și colegii ei pot să predea orice tip de dans, căci așa au fost învățați.

Nina a fost și balerină, dar și solistă la teatrul din Sankt Petersburg și a participat la multe turnee. Dar în România nu a ajuns. Comuniștii nu i-au mai permis. Apoi s-a simțit ca o persona non grata. Totul până a primit invitația la prima ediție a Revolve Dance Festival, un festival internațional de Balet, care are loc în fiecare an la București. Se întâmpla în 2017. “Am așteptat 46 de ani să mă întorc în România. Când mi-a venit invitația la festival, am simțit că e de la Dumnezeu trimisă. Abia așteptam să pun piciorul pe pământ românesc”, spune Nina.

În cadrul Revolve Dance Festival. Niva Ivanovich a fost invitată ca profesoară de dans de caracter, dar cu grupele mici face și stretching. “Copiii din România sunt ambițioși, sunt deschiși și muncesc foarte bine”, spune Nina. Cu ocazia acestui festival, Izabela Rudolf, mama unei balerine campioane, ne-a spus ce eforturi financiare presupune un sport de performanță.

Niva Ivanovich are doi copii, care i-au urmat pasiunea. Băiatul ei este profesor de balet la Kaliningrad, iar fata ei a fost solistă la Teatrul din Novosibirsk, iar acum e coregraf de patinaj artistic.

Festivalul internațional Revolve Dance Festival 2018, ajuns la cea de-a doua ediție și durează până pe 30 iunie, el având loc la la Teatrul Principal, Sala Rapsodia, din București.

