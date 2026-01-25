Val de ninsori extreme în Japonia: orașe acoperite de zăpadă, transport afectat

Sapporo, Japonia

Strat record de zăpadă în Kanazawa și Tottori

În orașul Kanazawa, din prefectura Ishikawa, stratul de zăpadă a depășit de nouă ori media sezonieră, îngreunând operațiunile de deszăpezire. În doar șase ore, până la ora 6 dimineața de duminică, stratul de zăpadă a crescut cu 37 de centimetri, atingând cel mai înalt nivel înregistrat din 1997. La ora 9 dimineața, grosimea stratului ajunsese la 64 de centimetri.

În prefectura Tottori, orașul Tottori a raportat o creștere rapidă a stratului de zăpadă, care a ajuns la 38 de centimetri în dimineața aceleași zile.

Trafic blocat și drumuri închise

Furtuna de zăpadă a cauzat închiderea mai multor autostrăzi și drumuri naționale, inclusiv autostrada Meishin, autostrada Shin-Meishin și autostrada Hokuriku, conform operatorilor de drumuri. Aceste măsuri preventive au fost luate în regiunile din jurul orașului Nagoya, precum și în Kansai și Hokuriku. În total, drumuri importante din Hokkaido, Chugoku și Shikoku au fost, de asemenea, închise.

Transportul feroviar a fost grav afectat: liniile Tokaido Shinkansen au înregistrat întârzieri între stațiile Nagoya și Kyoto, iar trenurile convenționale din regiunile Hokkaido, Chugoku și Shikoku au suferit întârzieri sau suspendări.

JMA a cerut cetățenilor să evite deplasările neesențiale, avertizând asupra unor posibile perturbări majore în trafic. De asemenea, agenția prevede până la 60 cm de zăpadă în prefectura Niigata, 50 cm în Hokkaido și 40 cm în regiunea Hokuriku, în intervalul de 24 de ore până la prânzul zilei de luni, 26 ianuarie.

Patru morți în timpul operațiunilor de deszăpezire

Ninsorile abundente au cauzat deja pierderi de vieți omenești. Patru persoane au decedat în timpul lucrărilor de deszăpezire, iar alte 26 au fost rănite, potrivit datelor Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor. Cele patru decese s-au înregistrat în orașele Uonuma, Sado și Nagaoka, toate din prefectura Niigata.

Rănirile s-au produs în mai multe prefecturi, de la Aomori până la Kyoto, 10 persoane fiind grav rănite și 16 suferind leziuni minore. Autoritățile continuă să monitorizeze situația, recomandând cetățenilor să evite orice activitate riscantă în condiții de ninsoare extremă.

