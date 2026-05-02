Vreme deosebit de rece, anunțată în weekendul 2-3 mai 2026

Pentru weekendul 2-3 mai, meteorologii ANM au emis o atenționare de vreme rece. Maximele din termometre vor fi mai mici față de normalul perioadei, așa cum s-a întâmplat și vineri, când a fost cea mai rece zi de 1 mai din ultimii 35 de ani. Conform experților de la ANM, maximele diurne se vor încadra între 8 și 12 grade Celsius.

Temperaturile minime se vor încadra între -8 și 8 grade Celsius, în special în zonele montane. Spre sfârșitul nopții dintre 2 spre 3 mai, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.

Ploi torențiale și grindină sunt anunțate în Muntenia și Oltenia

Potrivit prognozei meteo emisă de ANM, în cursul zilei de sâmbătă, 2 mai, se vor semnala averse, local, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania.

Îndeosebi în Muntenia și Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10-15 l/mp.

Lapoviță, ninsoare și vijelii, anunțate în zonele montane

ANM anunță ploaie, lapoviță și chiar ninsoare în zonele montane, în intervalul 2 mai, ora 10.00 – 3 mai, ora 10.00. La munte se va depune strat de zăpadă în minivacanța de 1 Mai.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi precipitații mixte, precum ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare.

În cursul zilei de sâmbătă sunt anunțate vijelii în mai multe zone din țară. Vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40-50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60-70 km/h.

