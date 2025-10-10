Un „Duster” reinterpretat de Nissan

Deși Nissan îl prezintă drept un model complet nou, Tekton are la bază aceeași platformă ca Dacia Duster, lucru ușor de observat în designul caroseriei. Linia laterală, aripile proeminente și mânerele portierelor spate ascunse în montantul C sunt aproape identice cu cele ale SUV-ului românesc.

Diferențele apar la partea frontală, unde Nissan a integrat o grilă masivă și faruri în formă de C, inspirate de designul modelului său emblematic, Patrol. Pe capotă tronează numele „Tekton”, scris cu litere mari, un detaliu menit să îi dea o identitate proprie, chiar dacă în esență este un Duster cu o altă siglă.

Inspirat de Patrol, construit pe o bază Renault

Deși stilul exterior a fost regândit pentru a aduce aminte de modelele Nissan, baza tehnică este aceeași cu cea folosită de Renault și Dacia. Practic, Tekton folosește platforma comună dezvoltată în cadrul alianței Renault-Nissan, aceeași care stă la baza noului Duster.

Modelul va fi produs tot în uzina din Chennai, unde partenerii Renault și Nissan construiesc deja o mare parte din SUV-urile destinate pieței asiatice.

Motorizări cunoscute și o posibilă versiune hibridă

Oficial, Nissan nu a publicat încă toate detaliile tehnice, însă publicația germană Auto Motor și Sport scrie că Tekton ar urma să fie echipat cu motoare turbo pe benzină de 1,2 și 1,3 litri, cu puteri cuprinse între 100 și 150 de cai.

Este posibil ca în ofertă să apară și o variantă hibridă, în ton cu tendințele actuale și cu planurile alianței de electrificare parțială a gamei Duster.

În habitaclu, Nissan ar putea oferi un design modern, cu instrumentar digital, ecran tactil de mari dimensiuni și sisteme de asistență de ultimă generație, inclusiv camere video la 360 de grade.

Producție în India, dar planuri globale

Tekton va fi produs la uzina din Chennai, India, iar lansarea oficială este programată pentru 2026. Deocamdată, modelul este destinat exclusiv pieței indiene, însă Nissan a lăsat de înțeles că SUV-ul ar putea fi exportat ulterior și în alte regiuni.

„Modelul a fost gândit pentru piața indiană, dar are potențial global”, a declarat compania, potrivit publicației germane.

Totuși, rămâne de văzut dacă Tekton va ajunge și în Europa, unde ar concura direct cu Dacia Duster, unul dintre cele mai bine vândute SUV-uri din ultimii ani. O astfel de mișcare ar depinde și de acordul Renault, care deține controlul asupra platformei tehnice.

Un pariu sigur pentru Nissan

Prin Tekton, Nissan pare să mizeze pe o strategie sigură: un model accesibil, construit pe o platformă deja testată, dar adaptat gusturilor pieței globale.

„Nissan folosește o bază verificată și adaptată la cerințele actuale, ceea ce face din Tekton un pariu sigur”, notează sursa citată.

Dacă va ajunge și în Europa, Tekton ar putea deveni o alternativă mai ieftină la Qashqai, dar cu o imagine de SUV robust, asemănător Dusterului – modelul care i-a inspirat existența.

