Avertismentul este inclus la sfârșitul unui mesaj pe Truth Social în care Trump susține că „îl crede pe cuvânt” pe liderul chinez Xi Jinping precum că regimul său și companiile din China nu se amestecă în războiul din Iran.

„Președintele Xi mi-a spus, la recenta noastră întâlnire de la Beijing, că China, în nicio circumstanță, nu va da sau vinde arme Republice Islamice Iran. Iar declarația include și companii chineze. Având în vedere relația noastră, îl cred pe cuvânt și, în plus, îi fac și eu favoruri foarte mari”, începe mesajul postat de liderul republican de la Casa Albă.

Donald Trump afirmă că a primit aceleași asigurări și din partea lui Vladimir Putin și reamintește că liderul rus poartă un „război oribil” împotriva Ucrainei.

Așadar, președintele american susține că Rusia și China nu ar fi implicate în prezent în războiul din Iran. „Dacă ar face acest lucru, ar fi foarte rău pentru ele. Cu siguranță nu ar fi în interesul lor”, avertizează Trump.

Această postare vine după ce surse citate de Reuters au spus că serviciile secrete americane investighează o eventuală implicare a Rusiei în atacurile efectuate recent de iranieni împotriva unor instalații din Golf ale CIA.

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