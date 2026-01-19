Sparkassen-Finanzgruppe („Grupul Financiar al Caselor de Economii”) este o rețea de bănci publice care formează cel mai mare grup de servicii financiare din Germania și din Europa după active. Numele se referă la casele de economii controlate de guvernul local, cunoscute sub numele de Sparkasse (la plural Sparkassen). Au fost fondate în 1884.

Banda, formată din 4 persoane, a folosit un burghiu răcit cu apă pentru a accesa seiful. Aproape toate cele 3.250 de seifuri au fost deschise, iar hoții au evitat să lase urme incriminatoare, având asupra lor provizii și chiar o toaletă chimică portabilă.

Pentru a răci burghiul diamantat utilizat, aceștia au instalat un furtun de grădină lung de 20 de metri, conectat la o toaletă pentru femei de unde au extras apa.

„După imaginile publicate de poliție, putem presupune că hoții aveau cunoștințe avansate despre acest tip de burghiu și că au mai folosit această tehnică anterior”, a declarat un expert în foraj./

Deși hoții au provocat un incendiu și au declanșat alarma de incendiu la ora 6.15 dimineața, pe 27 decembrie, când pompierii și agenții de pază au inspectat clădirea, furtunul și alte echipamente utilizate de infractori fuseseră deja îndepărtate.

Se presupune că aceștia au fost avertizați de un complice, reușind să demonteze rapid totul înainte de sosirea autorităților.

Odată intrați în seif, hoții au acoperit toate senzorii de mișcare pentru a preveni detectarea și au pulverizat acid în seif pentru a distruge urmele. În plus, au golit un stingător de incendiu în toaletă.

Seiful conține aproximativ 500.000 de obiecte care urmează să fie examinate cu atenție. Datorită acidului utilizat, procesul de investigare este dificil și necesită protecție specială pentru echipele de cercetare. Posibile probe vor fi analizate în laboratorul de medicină legală din Essen.

Într-o încercare de a deruta anchetatorii, hoții au lăsat intenționat urme false, printre care numeroase fire de păr, posibil provenite de la un salon de coafură, de unde furaseră sacii aruncați la gunoi.

În interiorul seifului, autoritățile au găsit uși deformate ale casetelor de valori și piese metalice împrăștiate pe podea, formând un strat de jumătate de metru.

Infractorii au lăsat în urmă obiecte valoroase, dar ușor de identificat, cum ar fi ceasuri de lux Rolex și Breitling sau bijuterii cu pietre prețioase. Victimele jafului, circa 3.000 de oameni, vor afla abia peste câteva luni cu precizie ce anume le-a fost furat.

Poliția analizează imaginile de pe camerele de supraveghere din parcarea băncii, unde au fost surprinse cadre cu hoții purtând mănuși colorate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE