La aproape o lună de la producerea incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța apar primele concluzii cu privire la ce a provocat tragedia. Avocatul Adrian Cuculis care a participat la audieri a făcut o serie de precizări, în urma audierilor care au avut loc azi.

„Bomba la audierile de astăzi de la Constanta în cazul incendiului de la spital. Cauza incendiului s-a aflat și fără expertiza INSEMEX si INEC. Din declarațiile date de către managerul spitalului și coordonatorul de secție, coroborate cu probele video, din tavanul de pe secția ATI , s-a topit și s-a desprins un neon ce s-a lovit de podea și a produs ulterior un incendiu”, a transmis Adrian Cuculis, unul dintre avocații care reprezintă familile victimelor.

Avocatul Adrian Cuculis care a participat la audierile din dosar vorbește și de declarațiile date de personalul medical din spital.

„La fel de șocante sunt și primele declarații ale medicilor și personalului medical, date acum 2 săptămâni, care spuneau că detectoarele de oxigen stăteau fie scoase din priză, fie nu funcționau și mai mult de atât la fel ca în cazul Piatra Neamț, se aprindeau lumânări pe secția ATI”, a mai spus Cuculis.

Potrivit avocatului, un martor a povestit în fața anchetatorilor că a văzut o flacără în zona tavanului de la salonul 4, iar personalul medical a mers direct în salon pentru a evacua pacienții.

La audieri a fost prezentă joi și Stela Halichidis, fostul manager al unității medicale. Aceasta a fost demisă din funcție la scurt timp după tragedie de premierul Florin Cîțu.

„Am luat două decizii, l-am sunat pe domnul primar și am cerut demiterea din funcție a managerului de la Boli Infecțioase și am semnat ordinul prin care l-am demis pe președintele ARMCS care de când a intrat în funcție nu a mai făcut nicio evaluare privind acreditarea spitalelor. La acest spital din Constanța erau mai multe nereguli și am văzut că președintele nu a făcut nici o evaluare, s-a bazat doar pe declarații pe propria răspundere a managerilor de spitale”, anunța pe 1 octombrie premierul Florin Cîțu într-o conferință de presă.

Șapte pacienți au murit în incendiul care a cuprins, pe 1 octombrie, secția de Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Potrivit, ministrului de interne, din cei 7 decedați, 5 au murit în spitalul cuprins de flăcări, iar doi după ce au fost transferați.

Atunci Raed Arafat, șeful DSU anunța că au fost constatate anumite nereguli la instalațiile electrice.

„În cadrul ultimului control au fost constatate anumite nereguli care au fost trecute în raportul ISU Constanța. Unele nereguli se referă la instalațiile electrice și unele improvizații, la siguranțe dezechilibrate și s-a constatat nefuncționalitatea instalației de semnalizare a incendiului. Exista în spital senzor pentru oxigen, exista în saloane, dar instalația de detectare a incendiului nu exista. Sunt explicații care ni s-au zis. Rămâne ca spitalul să dea aceste explicații. Aici nu putem trage la răspundere. Există un procuror care investighează cazul”, a spus șeful DSU.

Arafat spune că spitalul funcționa de 14 ani fără autorizație la incendiu, dar în raportul său din 2020 nu era pe listă

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța nu apare în raportul IGSU din 2020 în care sunt numite cele 7 instituții medicale din județ care funcționează fără autorizație la incendiu. La scurt timp după tragedie, Raed Arafat, secretarul de stat în MAI și șeful DSU care a semnat respectivul raport, a spus că spitalul funcționa de 14 ani fără autorizație.

Pe 14 decembrie 2020, la o lună de la producerea incendiului de la Spitalul Județean Piatra Neamț, Raed Arafat trimitea o notă-raport către Ministerul Sănătății în care îl informa pe Nelu Tătaru, ministrul de atunci, de problemele referitoare la securitatea la incendiu și instalațiile electrice din spitalele țării.

Documentul debutează chiar cu spitalele care funcționează fără autorizația la incendiu. În județul Constanța sunt identificate 7, însă în listă nu apare Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța.

