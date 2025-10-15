Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs pe o stradă cu sens unic, iar polițistul era sub influența alcoolului și vorbea la telefon. Raportul de expertiză auto, solicitat de familia victimei, a fost realizat de expertul tehnic dr.ing. Dragoș Sorin Dima.

Acesta a analizat probele video și a efectuat simulări computerizate pentru a determina viteza vehiculului. Coliziunea a avut loc lângă intrarea în complexul K2, pe banda de acces în parcare. Urmele de pe carosabil, cioburile împrăștiate și o bucată de lemn ruptă din jardinieră confirmă locul exact al impactului.

Andrei, student la Facultatea de Automatică din București și multiplu olimpic la informatică, a murit pe loc. Prietena sa, Andreea, a suferit răni grave și a rămas cu amnezie.

Testele efectuate după accident au arătat că polițistul avea 1,7 g/l alcool în sânge la ora 21.50 și 1,54 g/l o oră mai târziu. El a ignorat indicatorul „Accesul Interzis” și a intrat pe contrasens pe strada Poiana Ursului.

„Raportul de expertiză scoate la iveală o lipsă totală de respect pentru viață. Este un nou caz în care un reprezentant al autorității publice, care ar trebui să protejeze cetățenii, devine autorul unei tragedii. Și, mai grav, a fost lăsat liber din cauza unei erori a procurorului de caz”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei moarte.

Eroarea care a dus la eliberarea polițistului

Procurorii din Brașov au confirmat, printr-un răspuns oficial transmis zilele trecute jurnaliștilor Ziarul de Iași, că polițistul din Iași a fost eliberat în urma unei erori procedurale. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, „inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în perioada 1 decembrie 2024 – 28 februarie 2025. Prin încheierea nr. 33 din 24 februarie 2025, Judecătoria Brașov a constatat nulitatea absolută a propunerii Parchetului privind prelungirea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi și libertăți luând în considerare decizia nr. 3 din 17 februarie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia termenul legal pentru formularea propunerii nu a fost respectat”.

Întoarcerea polițistului la muncă

Procurorii au depus cererea de prelungire a arestului după expirarea termenului legal, iar instanța a fost obligată să anuleze măsura. În consecință, bărbatul a fost pus în libertate și a revenit la muncă, fiind încadrat la Serviciul Logistic al IPJ Iași.

Instanța s-a bazat pe o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (nr. 3/17.02.2025), care clarifica exact aceste situații: dacă procurorul nu respectă termenul pentru a cere prelungirea arestului, măsura devine nelegală și inculpatul trebuie eliberat.

„Cercetările continuă sub coordonarea Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov”, a spus prim-procuror adjunct Larisa Cornaciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

