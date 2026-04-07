„Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe. Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia. La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar”, a transmis spitalul.

Mai exact, acest lucru înseamnă că investigația CT a arătat două probleme grave: Lucescu a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, adică zone din creier afectate de lipsa circulației sângelui, și în plus are cheaguri de sânge în plămâni.

„Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB”, se mai arată în comunicatul instituției conduse de Cătălin Cîrstoiu.

Reamintim că Il Luce a suferit pe 3 aprilie un infarct miocardic acut, în timp ce era în Spitalul Universitar și urma să fie externat. De atunci, starea de sănătate a fostului selecționer s-a degradat, iar în weekendul încheiat a devenit critică.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, au explicat reprezentanții spitalului duminică, 5 aprilie.

Luni, 6 aprilie, spitalul a anunțat că se ia în calcul montarea unui sistem mecanic de asistare cardiacă (ECMO) în încercarea de a-i salva viața. Este vorba despre un dispozitiv care preia temporar funcția inimii și plămânilor.

Mai reamintim că directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, l-a vizitat prima dată duminică, 5 aprilie, pe Mircea Lucescu, în secția de Terapie Intensivă. El a spus că fostul selecţioner este în comă indusă şi nu poate vorbi: „Am stat cu el puţin, vreo cinci minute. Nu mi-a răspuns la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva”.

Ultimul meci pe banca României, eșecul cu Turcia de la Istanbul din barajul pentru CM

Il Luce şi-a încheiat al doilea și ultimul mandat de selecţioner pe 2 aprilie, anunțul fiind făcut de FRF. Ultimul meci în care a stat pe banca naționalei a fost semifinala barajului de calificare la CM 2026 cu Turcia, jucată la Istanbul pe 26 martie și pierdută cu 0-1.

Pe 29 martie, el a fost luat din cantonamentul echipei naţionale de la Mogoșoaia și dus la Spitalul Universitar din București, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. Lucescu a fost operat pe 31 martie, chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, jucat la Bratislava și pierdut cu 0-2. De asemenea, medicii i-au montat un defibrilator în piept ca să îi regleze bătăile inimii.

