Barjele continuă să protejeze Centrala de la Cernavodă

Pentru a reduce scăderea nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă, continuă operaţiunile de scufundare în Dunăre a barjelor încărcate, cu scopul de a redirecţiona o parte din debit către Dunărea Veche.

În ciuda eforturilor autorităţilor, nivelul fluviului la Cernavodă a scăzut cu încă 2 cm faţă de ziua precedentă, ajungând la -218 cm, acelaşi nivel înregistrat pe 3 august. Totuşi, ANAR estimează că s-au câştigat astfel cel puţin patru zile critice pentru menţinerea debitelor minime necesare funcţionării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Prognoza indică stabilizarea nivelului Dunării după 13 august

Conform prognozei actualizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, nivelul Dunării la Cernavodă este preconizat să atingă -230 cm până la 13 august, rămânând ulterior staţionar.

„Acest lucru înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm, ceea ce înseamnă o medie de 1-2 cm/zi. Dacă ne raportăm la intervalul anterior de prognoză (3 august), când debitul Dunării indica în data de 9 august un nivel de -233 cm, reconfirmăm faptul că autorităţile au reuşit să câştige prin eforturile de până acum (dislocarea stâncii efectuate de Forţele Armate Române şi operaţiunile de dragaj realizate de AFDJ) alte câteva zile importante pentru menţinerea debitelor minime necesare funcţionării CNE Cernavodă”, se arată în comunicatul ANAR.

ANAR a mai precizat că evoluţia situaţiei hidrologice este monitorizată în permanenţă, iar măsurile tehnice necesare pentru contracararea efectelor generate de nivelurile extrem de joase ale Dunării sunt implementate în cooperare cu instituţiile relevante. Situaţia rămâne sub control, dar nivelurile scăzute ale fluviului continuă să reprezinte o provocare majoră pentru regiune.

Stânca Pârjoaia a fost detonată luni cu 180 de kilograme de explozibil

Luni, 4 august, pentru a permite devierea debitului Dunării, a avut loc o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, realizată cu sprijinul militarilor. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a descris operațiunea drept un succes, subliniind că aceasta a prevenit riscul opririi Centralei de la Cernavodă.

„Potrivit calculelor inițiale, joi, în cel mai fericit caz, centrala ar fi ajuns în procedură de oprire. O zi de funcționare suplimentară a centralei este de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a subliniat Miruță.

Specialiștii Apele Române au explicat că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a reușit inițial stabilizarea nivelului apei, iar ulterior acesta a crescut cu 2 centimetri.

Operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje în Dunăre, menită să redirecționeze mai multă apă spre Centrala Nucleară de la Cernavodă, a fost amânată pentru vineri. Decizia vine după ce, joi, au fost efectuate noi analize și măsurători, iar planul inițial a fost ajustat. Pentru fiecare barjă, procesul de scufundare ar urma să dureze patru ore.

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