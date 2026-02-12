Oficialul a subliniat că „nu exclude ca Rusia să-i fure teritorii” și o astfel de amenințare nu poate fi eliminată, având în vedere tensiunile actuale din regiune.

„Armamentul nuclear este singurul lucru care-i rămâne Moscovei pentru a amenința în mod real Statele Unite”, a explicat generalul norvegian, care ocupă funcția de comandant al forțelor armate din 2020.

Potrivit acestuia, Peninsula Kola, situată în Extremul Nord al Rusiei, aproape de granița cu Norvegia, găzduiește o mare parte din arsenalul nuclear rus, inclusiv submarine, rachete terestre și avioane cu capacități nucleare. Acest arsenal este esențial pentru Moscova în cazul unui conflict cu NATO.

În interviu publicat marți, Kristoffersen a menționat că „o invazie rusă este, într-un fel, un scenariu de care ne pregătim în Marele Nord”.

Totuși, el a subliniat că, spre deosebire de situația din Marea Baltică, acțiunile Rusiei în zona de nord au fost mai puțin agresive. Cu toate acestea, Norvegia rămâne în gardă împotriva tacticilor de destabilizare utilizate de Rusia, inclusiv sabotaj și amenințări hibride.

„Dacă te pregătești de ceea ce este cel mai rău, ca de exemplu de o invazie, nu te va împiedica nimic să fii în măsură să contracarezi sabotajul și amenințările hibride”, a declarat generalul.

În contextul în care mai multe țări europene au raportat recent prezența unor drone rusești sau nave din „flota fantomă” a Moscovei, liderii europeni au atras atenția asupra riscurilor unor astfel de amenințări hibride.

În ciuda precauțiilor, Norvegia nu exclude dialogul cu Rusia. Kristoffersen a explicat că autoritățile norvegiene mențin contacte directe cu oficialii ruși în cadrul operațiunilor de căutare și salvare din zona Mării Barents.

Totodată, generalul a propus instalarea unei linii telefonice militare directe între Oslo și Moscova, care să reducă riscul unor neînțelegeri și al unei posibile escaladări a tensiunilor.

