Videoclipul a fost semnalat de Anton Gherașcenko, unul dintre consillierii Ministerului ucrainean de Interne.

„Explică-ne unde sunt copiii și soții noștri. Dacă ești om, vei înțelege că nu dormin de nopți întregi. Batem la porți închise, nu ni se oferă niciun răspuns”, spune reprezentanța mamelor soldaților ciuvași.

„Vladimir Vadimirovici, ne-ai luat și soții, și copiii de lângă noi, cum poți să pretinzi că nu se întâmplă nimic? Și nici nu primim măcar ajutorul de înmormântare. Sunt sunte de mame ca mine, care caută să afle ceva despre rudele lor”, e strigătul de disperare al femeii.

Mother of a Russian soldier recorded a video message for Putin.



It never ceases to amaze me that these women do not protest against their sons and husbands being drafted.



They protest they are not informed about their death and not paid compensation. pic.twitter.com/yQWyyknw10