Nou-născuții din Mariupol primesc certificate de naștere ale autoproclamatei Republici Populare Donețk

Bombardat încontinuu de la începutul lunii trecute, Mariupolul, oraș-port la Marea Azov, refuză să se predea. Batalionul Azov și sute de civili se adăpostesc în buncărele uzinei metalurgice Azovstal, însă condițiile sunt inumane: n-au curent, n-au apă și nici medicamente, pentru a trata cei peste 600 de răniți.

Între timp, în zonele deja controlate de trupele Moscovei, se emit certificate de naștere care poartă însemnele autoproclamatei Republici Populare Donețk.

Cel puțin asta arată un act emis pe 23 aprilie și intrat în posesia celor de la canalul de știri Nexta.

Newborns in #Mariupol are given birth certificates of self-proclaimed DPR



Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Lyudmila Denisova confirmed this information.



She said that issuance of such documents violates rights enshrined in UN Convention on Rights of the Child. pic.twitter.com/FocvMIizov