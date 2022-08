Nou scandal la Apele Române. Sindicaliștii acuză că șefii se pregătesc să dea „liber la numiri politice”. Directorul Știka se apără: „E o altă viziune”

Imaginea instituției Apele Române a fost grav afectată de scandalurile din ultimii ani legate de angajările în funcții de conducere ale unor persoane care nu aveau nicio competență în domeniu. Publicația Recorder a arătat numirile politice de la conducerea instituției care administrează aproape toate râurile și lacurile de acumulare ale țării și care este responsabilă cu combaterea inundațiilor.

De această dată, angajații instituției acuză că șefii nu mai vor să semneze un nou contract colectiv de muncă (CCM).

Ce vor sindicaliștii de la Apele Române

Vechiul CCM a expirat în 2021, dar a fost prelungit automat în pandemie. După ieșirea din starea de urgență n-a mai fost de actualitate și de atunci conducerea și sindicatele negociază o nouă variantă.

Drepturi pentru angajați și păstrarea profesioniștilor în funcții de conducere sunt principalele solicitări ale celor două sindicate din Apele Române.

Articolul 8 din vechea formă a contractului colectiv de muncă (2019-2021) e cel care a generat cele mai multe discuții. Acesta stabilea că pentru ocuparea unor funcții tehnice de conducere trebuie întrunite anumite condiții, printre care, cea mai importantă, vechimea minimă în domeniul gospodăririi apelor. De exemplu, conform CCM, nu poți fi director al Serviciului de Gospodărire a Apelor (SGA) fără minimum 5 ani de experiență în domeniu.

„E liber la angajări pe criterii politice”, spun sursele Libertatea.

„Nu avem divergențe majore. E doar o nouă viziune asupra politicii de personal”, e replica pentru ziar a directorului general ANAR, Gabriel Știka.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

„PNL, PSD, toți o apă și-un pământ”

Sindicaliștii susțin că miza conducerii ANAR e tocmai acest articol, pe care vor să-l modifice pentru o formulă care să ofere mai multă libertate la angajări pe criterii politice. Și anume condiția de angajare să vizeze doar experiență în domeniul în care candidatul s-a specializat, fie că e drept sau studii economice.

„Dacă un profesor de sport – dau un exemplu, nu vrea să jignesc pe nimeni – are experiență la școală de peste 5 ani, atunci poate fi angajat director la Apele Române că doar are vechime ca profesor. Ne-am săturat cu toții să ajungă în funcții de conducere tot felul de neaveniți, de oameni care n-au nicio legătură cu Apele Române. Că toți sunt o apă și-un pământ, fie că sunt de la PSD, fie că sunt de la PNL, fie că sunt de oriunde or mai fi ei”, explică sursele Libertatea.

„Nu avem CCM pentru că ne împiedicăm de acel articol. Mai-marii din Apele Române asta își doresc, să aibă liber la numiri politice în sistem”, sună îngrijorarea angajaților.

Noul director de la Apele Române

Gabriel Știka | Captură YouTube Reper24.ro

Gabriel Știka, directorul general al ANAR, a fost numit la conducerea instituției în februarie 2022 cu sprijinul lui Sorin Grindeanu. N-a apucat să-și pună CV-ul pe site-ul instituției. Înainte să devină șef la Apele Române a fost director executiv la Direcția de drumuri județene Caraș-Severin (2018-2020) și viceprimar în Oțelu Roșu (2000-2004). Aici ar deține o cabană de vânătoare.

Recomandări Ratarea recensământului: Cetățenii sunt pulsul unei țări. Când nu mai ești în stare să-ți iei pulsul, asta arată eșecul administrativ general

Știka spune că nu sunt diferențe majore de opinie în privința semnării unui nou contract colectiv de muncă. Majorările salariale n-ar fi o problemă.

„Asupra acestor aspecte se pare că suntem pe linia cea bună și identificăm un punct de vedere comun”, a spus Știka.

Șeful Apelor Române: „Noi avem o altă viziune”

Articolul 8 ridică niște probleme, admite. „Sunt legate de viziunea asupra acestui articol 8, având în vedere piața forței de muncă la ora actuală și ce vine de pe băncile școlilor”, explică. Miza ar fi ocuparea celor mai importante funcții din ANAR. Știka vrea să deschidă ușa și altor „oameni experimentați” care vor dori să lucreze la Apele Române.

„Punctul – să spunem – sensibil divergent este în ceea ce înseamnă demonstrarea ca experiență a capacităților tehnice. Nu ne înțelegem asupra a trei funcții de management: respectiv director în ANAR, director de ABA-uri (Aministrația Bazinale a Apelor) și directori de sisteme de gospodărire (SGA)”, explică directorul Știka pentru Libertatea.

Recomandări Interviu cu activistul maghiar interzis în România, despre autonomia Ținutului Secuiesc: „Teama alipirii la Ungaria e ridicolă. E suficient să te uiți pe hartă ca să înțelegi asta”

„Ei văd o singură modalitate de demonstrare a experienței, adică strict o vechime în domeniul gospodăririi apelor. Noi avem o altă viziune, în sensul că ne dorim ca la organizarea de concursuri, personalul care se înscrie să îndeplinească anumite condiții vizavi de vechimea în specialitatea studiilor sau vechime în gospodărirea apelor, la care să fie cumulată o vechime în funcție de conducere”, a mai spus șeful Apelor Române.

Conform vechiului contract colectiv de muncă, funcțiile menționate de Știka se puteau ocupa doar cu o vechime în gospodărirea apelor de minimum cinci ani. Noul șef al ANAR vrea acum să relaxeze condițiile de angajare și să admită o experiență similară în specialitatea studiilor absolvite.

Sindicaliștii îi cer ministrului mediului, Tanczos Barna, să intervină

Între timp, reprezentanții sindicatelor au cerut ca acest conflict să fie arbitrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale însă medierea a eșuat.

Confederația Sindicatelor Democratice din România a solicitat printr-o adresă trimisă la 9 august ca ministrul de resort, Tanczos Barna, să intervină pentru a debloca situația și să organizeze o întâlnire între sindicaliști și șefii de la Apele Române.

„Conducerea ANAR a refuzat de la început și până la sfârșitul negocierilor orice revendicare sindicală. Concilierea avută în data de 8 august la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale , între conducerea ANAR și federațiile reprezentative din ANAR, a eșuat. Revendicările sindicatelor au fost respinse în mod discreționar și categoric de conducerea ANAR”, au motivat sindicalișii.

„Nu bulversați sistemul prin numirea unor oameni fără competențe profesionale”

Totodată, aceștia au făcut un apel către conducerea ANAR să nu facă angajări în funcții de conducere până situația nu se clarifică prin semnarea unui nou contract colectiv de muncă pe perioada 2022-2024.

„CSDR face un apel pe această cale către conducerea ANAR ca, până la finalizarea procedurii de conciliere/mediere, să nu bulverseze sistemul, prin numirea în funcții de conducere a unor oameni fără competențe profesionale și, cel mai important, fără nicio vechime în domeniul gospodăririi apelor, o condiție esențială, parte din Legea Apelor 107/1996”, se arată în comunicatul oficial.

Sperăm ca părțile să ajungă la un consens, iar noi să avem un nou CCM 2022-2024, cu drepturi pentru angajați și cu păstrarea profesioniștilor din gospodărirea apelor în sistem și în funcții de conducere. Federația Aquarom:

Scandaluri în lanț la Apele Române

Administrația Națională Apele Române a ajuns în atenția publicului după dezvăluirile pe care un angajat le-a făcut pentru Recorder. Inginerul Ovidiu Ianculescu, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș, a povestit în noiembrie 2020 felul în care a fost înlăturat pentru a i se face loc în sistem secretarului PNL de la filiala Mureș, Ionuț Cengher.

În traseul profesional al acestuia din urmă nu se găsea nicio bornă care să fi justificat numirea, dar decizia fusese luată de directorul ANAR de la acea vreme, Ervin Molnar, ajuns între timp deputat PNL de Mureș. Confruntat de reporterul Recorder, Cengher n-a putut spune care e legea după care funcționează Apele Române. Între timp, Ianculescu a câștigat în instanță și a fost repus în funcție.

Ovidiu Ianculescu

Și la Cluj au fost probleme. Florinei Rus, șefă a compartimentului Inspectori din cadrul Administrației Bazinale a Apelor Someș Tisa (ABAST), i s-a cerut să demisioneze pentru a i se face loc unui coleg susținut politic. A refuzat, postul a fost scos la concurs, dar anulat după ce femeia a luat proba scrisă și se pregătea pentru interviu. În apărarea ei a sărit o colegă, iar cazul a devenit public. Aceasta din urmă a fost sancționată pentru gestul ei cu detașarea la Galați, la peste 300 de kilometri de casă.

Cele două angajate au dat instituția în judecată și au câștigat după aproape doi ani. Concursul a fost reluat după pronunțarea sentinței, cu proba de interviu, iar în prezent Florina Rus e șefă de compartiment la ABAST.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO EXCLUSIV Cum ar încheia Ion Țiriac războiul din Ucraina: „Eu, dacă aș fi împăratul Europei, asta aș face!”

Playtech.ro ULUITOR! S-a aflat planul halucinant al lui Putin! A fost DEMASCAT total, ce o să facă ACUM

Observatornews.ro A început demolarea unui celebru bloc din Bucureşti, construit ilegal: "Bucăţică cu bucăţică"

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express