Băncile în cauză sunt ING, Raiffeisen, Unicredit, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB și CaixaBank.

Tether este legat de dolarul american

Stablecoinurile sunt monede virtuale legate de valoarea unor monede reale. Cel mai celebru este Tether, unde o monedă valorează un dolar american.

Practic, noul stablecoin urmează să fie legat de moneda euro și va asigura plăți și decontări aproape instant și cu costuri reduse.

Promisiunea unor plăți cu costuri mici

Acesta va permite acces 24/7 la plăți transfrontaliere eficiente, plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare și decontarea activelor digitale, de la valori mobiliare la criptomonede.

Moneda va fi reglementată prin „Regulamentul privind piețele de cripto-active” (MiCAR) al UE și va fi emisă în a doua jumătate a anului 2026.

Consorțiul cu băncile fondatoare a înființat o nouă companie în Olanda, urmând să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală Olandeză ca instituție emitentă de bani digitali.

Acesta este deschis și altor bănci care doresc să se alăture.

Urmează numirea șefului

Un director executiv urmează să fie numit în viitorul apropiat, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Băncile din consorțiu vor putea oferi servicii cu valoare adăugată, precum Stablecoin Wallet și custodie.

„Stablecoin-urile reprezintă o pilon important al strategiei noastre privind activele digitale. Credem că acestea au potențialul de a transforma procesele interne și de a oferi clienților noștri tranzacții și opțiuni de plată mai rapide și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri. Prin valorificarea rețelelor noastre, consolidarea resurselor, distribuirea riscurilor și îmbunătățirea lichidității, putem crea un ecosistem care valorifică oportunitățile oferite de MiCAR-ul european”, a declarat Johann Strobl, directorul Raiffeisen.

Euro digital vs hackerii ruși

Există în prezent mai multe proiecte privind emiterea de monede digitale de către băncile centrale ale lumii.

Banca Centrală Europeană discută deja un astfel de proiect, dar guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) Mugur Isărescu a avertizat recent că există probleme cu banii digitali.

Mai exact, pensionarii nu doresc trecerea la mediul digital deoarece s-au obișnuit cu banii fizici, iar fără sisteme adecvate de securitate cibernetică, Rusia ar putea bloca plățile „în trei zile”.

China e deja în fața tuturor

Există însă o țară avansată într-un proiect similar: China. Aceasta a emis deja un yuan digital, sau e-yuan, într-un proiect pilot încă din 2019. Recent, autoritățile de la Beijing au extins aplicabilitatea acestuia.

Spre exemplu, lanțul fast food McDonalds a fost un participant de la început, conform Euronews. Folosirea plăților digitale este foarte extinsă în China, ceea ce a permis utilizarea ușoară a yuanului digital.

Conform sursei citate, până în iulie 2024, fuseseră efectuate plăți de 7,3 trilioane de yuani prin intermediul monedei digitale, echivalentul a 1.023 miliarde de dolari.

În vara acestui an, oficialii chinezi au anunțat folosirea e-yuanului în plăți internaționale. Ambițiile Chinei sunt să facă yuanul o monedă internațională de schimb, precum dolarul sau euro.