Vorbind de tentativele Suediei și Noii Zeelande de digitalizare totală, dar și despre planurile privind un euro digital, guvernatorul a spus că autoritățile s-au lovit de două probleme:

populația în vârstă respinge digitalizarea

trebuie să existe sisteme puternice de securitate.

Planul zonei euro

„Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital, un euro digital care nu înlocuieşte numerarul în euro şi – aşa cum spunea madame Lagarde (preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde – n.r.), nu pentru că îmi place să îmi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că bancnotele euro rămân preferatele unei părţi din populaţie. Am mai povestit de încercarea Suediei de a fi prima ţară «no-cash society», când şi-au celebrat 350 de ani de la înfiinţarea Băncii Centrale a Suediei şi pe urmă au constatat că nu vor putea din două considerente şi ambele s-au dovedit practice”, a spus Isărescu, în Conferinţa organizată de Banca Naţională a României şi Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES) cu tema „Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei româneşti într-o lume în schimbare”.

Comparația cu dronele

Oficialul a detaliat situațiile ce pot apărea.

„Primul: pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul, s-au obişunit şi, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiştii şi sunt 1 milion de persoane care vor numerar. Şi a doua mi s-a părut şi mai interesantă. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, «ne termină ruşii», ne blochează plăţile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate – observaţi şi cu dronele – nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că şi celălalt, aşa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc” a punctat Isărescu.

