Peste 400.000 de bugetari vor rămâne cu veniturile înghețate în următorii ani

Peste 400.000 de bugetari vor avea veniturile înghețate în următorii ani, conform calculelor realizate de Profit.ro. Această măsură vizează angajații care în prezent câștigă mai mult decât nivelurile stabilite în grilele noii legi a salarizării.

Estimările Guvernului arată că între 33% și 35% dintre angajații publici vor fi afectați, veniturile acestora rămânând neschimbate până când grilele îi vor egala, proces care ar putea dura mai mulți ani.

Cine sunt cei 400.000 de bugetari care ar urma să aibă veniturile înghețate

Dintr-un total de 1,272 milioane de posturi ocupate în sectorul public, între 420.000 și 445.000 ar putea fi vizate de această măsură. Aproximativ două treimi dintre angajații statului lucrează în domenii esențiale precum educația, sănătatea, ordinea publică și apărarea. Conform datelor oficiale, în aceste domenii sunt ocupate 812.347 de posturi:

Educație: 366.833 posturi, dintre care 293.705 în învățământul superior de stat și 68.142 în cel preuniversitar. Salariul profesorilor și al personalului din învățământ se va putea calcula astfel, după noua lege a salarizării.

Sănătate: 245.020 posturi, dintre care 147.225 în unități sanitare locale și 79.622 în unități centrale;

Poliție și Jandarmerie (MAI): 124.468 posturi;

Armată (MApN): 76.026 posturi.

Cheltuielile salariale sunt estimate la 168,3 miliarde lei în 2026

Noua lege a salarizării reprezintă o componentă importantă a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Deși proiectul a fost pregătit în ultimii ani, implementarea sa a fost amânată de mai multe ori din cauza temerilor legate de impactul bugetar, în special în contextul creșterii recente a pensiilor. Potrivit Ministerului Finanțelor, cheltuielile salariale sunt estimate la 168,3 miliarde lei în 2026, echivalentul a 8,2% din PIB.

Ce prevede noul proiect pentru legea salarizării din sistemul bugetar

Forma actualizată a proiectului noii Legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată de Ministerul Muncii, după o serie de consultări cu instituții publice și organizații sindicale.

Documentul păstrează principiul potrivit căruia raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sistemul bugetar rămâne de 1 la 8, iar valoarea de referință utilizată pentru calculul salariilor este stabilită la 4.100 de lei. Totodată, grilele de salarizare vor fi calculate în funcție de coeficienții aferenți fiecărei familii ocupaționale, iar proiectul include mai multe modificări față de varianta inițială, rezultate în urma procesului de consultare publică.

Cum se modifică salariile politicienilor după noua lege a salarizării

Noua lege a salarizării, aplicabilă din 2026, aduce majorări etapizate pentru veniturile demnitarilor, inclusiv președintele României, premierul și parlamentarii. Potrivit unei analize realizate de Libertatea.ro, această creștere graduală va culmina în 2031, când salariile brute vor înregistra o creștere semnificativă de până la 31% față de nivelurile actuale.

Conform noilor prevederi, salariul brut al președintelui României, în prezent de 24.960 lei, va urca treptat la 32.800 lei în 2031. Prima majorare, programată pentru perioada 2026-2027, va aduce un plus de 5%, până la 26.527 lei.

Creșterile vor continua, ajungând la 28.085 lei în 2028, 29.684 lei în 2029, și 31.242 lei în 2030, înainte de a atinge nivelul final în 2031.

Premierul va beneficia, de asemenea, de o creștere salarială semnificativă, de la 23.920 lei în prezent la 30.750 lei în 2031, ceea ce reprezintă o majorare de 28%. În perioada 2026-2027, salariul său brut va crește la 25.297 lei, iar în anii următori va atinge treptat valorile planificate.

Ce modificări vor suferi salariile miniștrilor și secretarilor de stat

Indemnizațiile miniștrilor vor crește de la 21.840 lei în 2026 la 26.650 lei în 2031, o creștere totală de 22%. În primii doi ani de aplicare a legii, creșterea va fi de aproximativ 1.000 lei, ajungând la 22.796 lei.

Secretarii de stat, care în prezent primesc 16.640 lei brut, vor beneficia de o creștere salarială de 25% până în 2031, când vor ajunge la 20.910 lei. Însă, pentru aceștia, primele majorări sunt prevăzute abia din 2028, când indemnizația lor va crește la 17.097 lei.

Ce salarii ar urma să aibă parlamentarii

Veniturile parlamentarilor vor crește și ele considerabil în următorii ani. Președinții Camerei Deputaților și Senatului, care câștigă în prezent 23.920 lei brut, vor primi 30.750 lei în 2031, ceea ce înseamnă o creștere de 28%.

Prima majorare, în 2026-2027, va mări salariile acestora la 25.297 lei. Vicepreședinții celor două camere vor trece de la 22.256 lei la 26.650 lei brut în 2031, în timp ce deputații și senatorii fără funcții de conducere vor beneficia de o creștere de 31%, de la 18.720 lei la 24.600 lei.

Primele majorări pentru aceștia sunt programate pentru 2026-2027, când salariile vor urca la 19.885 lei. Liderii de grup ai partidelor parlamentare vor ajunge și ei la o indemnizație de 26.650 lei brut până în 2031, față de 20.800 lei în prezent. Prima majorare, de peste 1.000 de lei, va fi aplicată în 2027, când vor câștiga 21.976 lei.

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