Incendiu la o rafinărie din regiunea Ulianovsk

Un incendiu de proporții a izbucnit la rafinăria NS-Oil din localitatea Novospasskoie, regiunea Ulianovsk, după un atac cu drone raportat de localnici, conform canalelor media rusești de pe Telegram, citate de publicația Kyiv Independent. Rafinăria, situată la aproximativ 650 de kilometri de granița cu Ucraina, are o capacitate anuală de producție de 600.000 de tone de țiței. Deocamdată, amploarea pagubelor nu este cunoscută.

Autoritățile de la Kiev consideră că infrastructura energetică din Rusia reprezintă ținte militare legitime, având în vedere că astfel de facilități susțin eforturile de război ale Kremlinului. Potrivit publicației citate, atacurile asupra rafinăriilor rusești au intensificat criza de combustibil din Rusia, generând creșteri de prețuri, restricții la vânzări și cozi de ore întregi la benzinării în mai multe regiuni.

Explozii lângă „Amazonul rusesc” din Voronej

Tot în noaptea de 22 iulie, orașul Voronej, din sud-vestul Rusiei, a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene. Un foc mare a fost observat în apropierea unui centru logistic al retailerului online Wildberries, cel mai mare din Rusia, deseori comparat cu gigantul Amazon.

Imagini și videoclipuri distribuite pe rețelele sociale au surprins o explozie de proporții pe cerul orașului. Armata ucraineană nu a comentat până acum incidentul.

Pe 22 iulie, reprezentanții Wildberries din Voronej au anunțat că depozitele lor nu vor mai funcționa pe timpul nopții, după o serie de atacuri ucrainene asupra instalațiilor companiei din alte orașe. Tot pe 22 iulie, dronele ucrainene au incendiat alte două depozite Wildberries în regiunile Krasnodar și Stavropol, conform oficialilor locali.

Aceste atacuri nu sunt primele asupra „Amazonului rusesc”. Conform Kyiv Independent, în noaptea de 18 iulie, Ucraina a lansat un atac de amploare asupra centrelor logistice ale companiei din regiunile Moscova și Tambov. Autoritățile ruse au raportat nouă morți și peste 60 de răniți.

Daunele economice sunt estimate la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

Președintele Volodimir Zelenski a justificat atacurile asupra centrelor logistice, afirmând că acestea sprijină armata rusă: „Acestea sunt facilități logistice rusești, în special depozite utilizate pentru a furniza materiale de război: echipamente de navigație, componente pentru producția de drone și alte provizii pentru armata rusă”.

Wildberries, care comercializează inclusiv echipamente militare precum componente pentru drone și veste antiglonț, a fost sancționat internațional încă din 2022. Fondatoarea companiei, Tatyana Kim, considerată cea mai bogată femeie din Rusia, și firma sa au fost supuse restricțiilor comerciale, Polonia menționând că Wildberries reprezintă „cel mai mare contribuabil din Federația Rusă” în momentul impunerii sancțiunilor.

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